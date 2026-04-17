IT raid at Debasish Kumar residence: ভোটের আগেই আয়কর হানা প্রার্থী দেবাশিষ কুমারের বাড়িতে, TMC নেতাদের বাড়ি-বাড়িতে তল্লাশি

IT raid at Debasish Kumar residence: ভোটের আগেই আয়কর হানা প্রার্থী দেবাশিষ কুমারের বাড়িতে, TMC নেতাদের বাড়ি-বাড়িতে তল্লাশি
IT raid ahead of West Bengal Assembly Election 2026: দেবাশীষ কুমার দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) প্রার্থী। দেবাশিষ কুমারের বাড়ি ও নির্বাচনী কার্যালয়ে আয়কর হানা ঘিরে ইতিমধ্যেই জোর চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটের আগেই আয়করের হানা। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগেই শুক্রবার সকালে আয়কর হানা তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিষ কুমারের বাড়ি থেকে নির্বাচনী কার্যালয়ে। একইসঙ্গে মনোহর পুকুর রোডের বাড়ি ও দেশপ্রিয় পার্ক লাগোয়া নির্বাচনী কার্যালয়ে আয়কর তল্লাশি। আয়কর হানা অন্যান্য আরও তৃণমূল নেতার বাড়িতেও। ভোটের মুখে তৃণমূল প্রার্থী ও নেতাদের বাড়িতে আয়কর তল্লাশি ঘিরে ইতিমধ্যেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
দেবাশীষ কুমার দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) প্রার্থী। তিনি এই কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়কও। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও তাঁকে ওই কেন্দ্র থেকেই টিকিট দেয় দল। রাসবিহারী থেকেই এবার ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন দেবাশিষ কুমার। এদিন সাতসকালেই দেবাশিষ কুমারের বাড়ি ও নির্বাচনী কার্যালয়ে আয়কর হানা ঘিরে ইতিমধ্যেই জোর চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে।
অভিযোগ, বুথ কর্মীদের ফাইল তল্লাশি করা হয়। মোট তিন জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালায় আয়কর দফতর। দেবাশিষ কুমারের বাড়িতে, নির্বাচনী কার্যালয়ে এবং কাউন্সিলর অফিসে। মতিলাল নেহেরু রোডে তৃণমূল কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে তল্লাশি চালায় ইনকাম ট্যাক্স। দেবাশীষ কুমারের পার্টি অফিস তথা কাউন্সিলর অফিসেও চলে তল্লাশি। যদিও বর্তমানে সেই অফিস শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচনী কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।
এর পাশাপাশি, আনোয়ার শাহ রোডের পি আই বিল্ডিং, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্পোরেটর শেখ রিয়াজের বাড়ি। সেখানেও তল্লাশি চালায় আয়কর দফতর। অভিযোগ, দলকে হাওয়ালার মাধ্যমে টাকা ফান্ডিং করতেন শেখ রিয়াজ। নবীনা সিনেমার উল্টোদিকেই পি আই বিল্ডিংয়ে বাড়ি শেখ রিয়াজের। গ্রিক চার্চ রোডে আরেক তৃণমূল নেতা কুমার সাহার বাড়িতেও আয়কর দফতরের তল্লাশি। তল্লাশিকে ঘিরে কুমার সাহার অফিস এবং সাহার বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীরা।
এদিকে ভোটের মুখে এই তল্লাশিকে ঘিরে বিজেপিকে কড়া আক্রমণ করেছে তৃণমূল। তল্লাশির সময়কাল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদার। বলেন, "বিজেপির জনসমর্থনের অভাব ঢাকতেই এই পদক্ষেপ। ভোট একেবারে দরজায় কড়া নাড়ছে। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁদের সঙ্গে সব কেন্দ্রীয় সংস্থা, নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে এসেছেন। কিন্তু যা তাঁদের নেই, তা হল মানুষের সমর্থন।”
প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) একটি পৃথক জমি দখল সংক্রান্ত মামলায় কুমার সাহাকে দু’বার জিজ্ঞাসাবাদ করে। কলকাতা ও সল্টলেকে একটি শীর্ষ রিয়েল এস্টেট সংস্থার সঙ্গে যুক্ত অন্তত পাঁচটি জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়। মোট ৭টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। এই কুমার সাহার বিরুদ্ধে কমিশন খাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, কুমার একটি বেআইনি জমি চুক্তিতে কমিশন নিয়েছেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)