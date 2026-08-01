Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /আগে বলাটা ভুল হয়েছে!, NCPI-এর ৩ সাংসদকে ঘিরে দলবদলের হাওয়া ফের উসকে দিলেন সৌগত

'আগে বলাটা ভুল হয়েছে!', NCPI-এর ৩ সাংসদকে ঘিরে দলবদলের হাওয়া ফের উসকে দিলেন সৌগত

NCPI MPs Returning TMC: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে ফিরতে চাওয়া তিন সাংসদের খবর সংবাদমাধ্যমে আগাম প্রকাশ পাওয়ায় তাঁদের ওপর বিজেপি অত্যাচার ও ভয় দেখাচ্ছে বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন প্রবীণ তৃণমূল সাংসদ। পাশাপাশি, নির্বাচন কমিশন প্রথম থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করছে এবং প্রতীকের বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না বলে তীব্র অভিযোগ তোলা হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 01, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:14 PM IST
'আগে বলাটা ভুল হয়েছে!', NCPI-এর ৩ সাংসদকে ঘিরে দলবদলের হাওয়া ফের উসকে দিলেন সৌগত
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
তোলাবাজি পুরোপুরি আটকাতে পারিনি; বিচ্যুতি রয়েছে: শমীক ভট্টাচার্য
2
3
4
5