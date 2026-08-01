'আগে বলাটা ভুল হয়েছে!', NCPI-এর ৩ সাংসদকে ঘিরে দলবদলের হাওয়া ফের উসকে দিলেন সৌগত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরতে চাইছেন এনসিপিআই-এর তিন সাংসদ। কিন্তু সেই খবর সংবাদমাধ্যমে আগেভাগে ফাঁস করে ফেলাটাই তাঁর ভুল হয়েছিল বলে প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিলেন প্রবীণ তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, এই খবর জানাজানি হতেই ওই তিন সাংসদের ওপর অত্যাচার ও ভয়ভীতি প্রদর্শন শুরু করেছে বিজেপি। সৌগত রায়ের ইঙ্গিতে স্পষ্ট, তাঁর মন্তব্যের পরেই ওই তিন সাংসদ দলীয় স্তরে ব্যাপক চাপ ও হুমকির মুখে পড়েছেন।
‘খবর ফাঁসে শুরু হয়েছে বিজেপি-র ভয় দেখানোর রাজনীতি’
সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অত্যন্ত আক্ষেপের সুরে সৌগত রায় বলেন, “তিনজন সাংসদ তারা ফিরতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এটা জানতে পেরে বিজেপি তাদের ওপর অত্যাচার শুরু করেছে এবং নানা রকম ভয় দেখাচ্ছে। সংবাদমাধ্যমে আমার এ কথা আগে থেকে বলে দেওয়াটাই ভুল হয়েছে।” প্রবীণ এই নেতার প্রতিক্রিয়া থেকে স্পষ্ট, তাঁর মন্তব্যের পরেই ওই তিন এনসিপিআই সাংসদ চরম কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন এবং ব্যাপক চাপের মুখে রয়েছেন।
শুধু বিজেপি নয়, একই সঙ্গে নির্বাচন কমিশনকেও তীব্র নিশানায় বিদ্ধ করেছেন সৌগত রায়। প্রতীকের বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তহীনতার সমালোচনা করে তিনি দাবি করেন, কমিশন প্রথম থেকেই নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন না করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করছে। তবে তিনি পরিষ্কার জানান, নির্বাচন কমিশন যতই প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করুক না কেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কোনও রাজনৈতিক বা আইনি পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পুরোপুরি প্রস্তুত।
শতাব্দী রায় প্রসঙ্গে
সৌগত রায়ের এই মন্তব্যে যখন এনসিপিআই থেকে তৃণমূলে আসার জল্পনা তীব্র হচ্ছে, ঠিক তখনই রাজ্য রাজনীতিতে অন্য একটি বড় ঘটনা নতুন বার্তা দিচ্ছে। বিশেষ করে, সম্প্রতি তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাক্ষাৎ রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক শোরগোল ও জোর চর্চা উসকে দিয়েছে। এই বৈঠকের পর থেকেই NCPI ও NDA-র একত্রিত হওয়া নিয়ে রাজনৈতিক জল্পনা তীব্র হয়।
বৈঠক শেষে শতাব্দী রায় জানান, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মূলত তাঁর সংসদীয় এলাকার উন্নয়ন, নিজস্ব রাজনৈতিক অবস্থান এবং একাধিক বড় পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীও আগ্রহ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ও অতীত পরিস্থিতির কথা জানতে চেয়েছেন। তবে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা বা ছবি তোলার অর্থই বিজেপিতে যোগদান নয়। কেবল কাজের প্রয়োজনেই এই সাক্ষাৎ। দলবদলের বিষয়ে এখনও কোনও কথা হয়নি; ভবিষ্যৎ সময়ই তা বলবে। তবে একদিকে এনসিপিআই-এর তিন সাংসদের তৃণমূলে ফেরার জল্পনা, আর অন্যদিকে শতাব্দীর সঙ্গে মোদীর এই সাক্ষাৎ—এই দুই বিপরীতমুখী রাজনৈতিক সমীকরণ রাজ্য রাজনীতির হাওয়া কোন দিকে ঘোরায়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।
এমনকী টুলু মন্ডল প্রসঙ্গকে সামনে রেখে শতাব্দী রায়কের নিশানা করেন সৌগত রায়। তিনি বলেন, 'এত টাকা বীরভূমে কোথা থেকে আসছে সেটা বলতে পারবেন শতাব্দী রায়। এটা তো তার এলাকাতেই হচ্ছে। আর বলতে পারবেন অনুব্রত মণ্ডল, কাজল শেখরা। টাকা উদ্ধার করতে কেন নতুন সরকারের তিন মাস সময় লাগল? তবে গত ১৫ বছর কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার পারেনি? সেই প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছেন বর্ষিয়ান মমতা পন্থী সাংসদ।'
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