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'ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে ওঁর আইডিয়া নেই, জিবি মানেই জানেন না'! শর্বরীকে নিশানা দীপ্সিতার

Jadavpur University: 'কোর্ট জিবিকে বেআইনি বলেনি। কোর্ট বলেছে যে ইউনিয়নগুলি রয়েছে, সেগুলির এখন কোনও বৈধতা নেই। আমরা বলেছি অবিলম্বের ভোট করা হোক'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 20, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:10 PM IST
'ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে ওঁর আইডিয়া নেই, জিবি মানেই জানেন না'! শর্বরীকে নিশানা দীপ্সিতার
Image Credit: শর্বরীকে নিশানা দীপ্সিতার

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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