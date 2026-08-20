'ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে ওঁর আইডিয়া নেই, জিবি মানেই জানেন না'! শর্বরীকে নিশানা দীপ্সিতার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রণক্ষেত্র যাদবপুর। 'জিবি মানে জানেন না', যাদবপুরের বিজেপি বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন বামনেত্রী দীপ্সিতা ধর। তাঁর সাফ কথা, 'কোর্ট জিবিকে বেআইনি বলেনি। কোর্ট বলেছে যে ইউনিয়নগুলি রয়েছে, সেগুলির এখন কোনও বৈধতা নেই। আমরা বলেছি অবিলম্বের ভোট করা হোক'।
দীপ্সিতা বলেন, 'তাণ্ডব তো করেনইছেন। যে ভাষায় কথা বলছিলেন, একজন বিধায়িকা এই ভাষায় কথা বলতে পারেন কিনা আমি জানি না। প্রথমত উনি নিয়ম জানে না। উনি ক্রমাগত বলে গেলেন, জিবি বেআইনি। জিবি মানে জানেন না। ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে ওঁনার আইডিয়া নেই। কোনও বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে জিবি মিটিং বেআইনি নয়'।
যত কাণ্ড যাদবপুরে। এবার জিবি মিটিং-কে কেন্দ্র করে SFI-ABVP সংঘর্ষ। গতকাল, বুধবার রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে GB মিটিং ডেকেছিল SFI। অভিযোগ, ABVP সমর্থকরা প্রতিবাদ জানাতে গেলে, তাঁদের উপর চড়াও হন SFI-সহ বাম ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা। গভীর রাত পর্যন্ত চলে উত্তেজনা।
খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় যাদবপুরের বিজেপি বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায়। সাংবাদিকদের সামনে রীতিমতো কাগজ দেখিয়ে বলেন, 'ইউনিভার্সিটি মেনে নিয়েছে, ইউনিভার্সিটির অন্তর্ভুক্ত কোনও ইউনিয়ন থাকতে পারবে না। তারপরেও কীভাবে জিবি ডাকা হয়েছে? কে ডেকেছে জিবি? কারা ডেকেছে'? সঙ্গে বামদের হুঁশিয়ারি, অলিপ দাস, রমন মল্লিক, অর্নিবাণ, সাগ্নিক সরকার এদের যদি এক ঘণ্টার মধ্যে যাদবপুর থানার সারেন্ডার না করান, আমি কিন্তু যেখানে লুকিয়ে আছে যেখান থেকে টেনে বের করব। সারা রাত তাণ্ডব চলবে আজ'।
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