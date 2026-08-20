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উত্তাল যাদবপুর! 'ABVP বিজেপির কোনও ছাত্র সংগঠন নয়', স্পষ্ট বার্তা শমীকের

Shamik Bhattacharya: 'দখল করতে গেলে বিজেপি অনেক কিছু অনেক আগে দখল করতে পারত। একুশ সাল পর্যন্ত তৃণমূলের সরকারটা থাকত না। প্রতিহিংসার রাজনীতি বিজেপি করেনি'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 20, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:16 PM IST
উত্তাল যাদবপুর! 'ABVP বিজেপির কোনও ছাত্র সংগঠন নয়', স্পষ্ট বার্তা শমীকের
Image Credit: স্পষ্ট বার্তা শমীকের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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