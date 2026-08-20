উত্তাল যাদবপুর! 'ABVP বিজেপির কোনও ছাত্র সংগঠন নয়', স্পষ্ট বার্তা শমীকের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জিবি মিটিংকে কেন্দ্র করে উত্তাল যাদবপুর। 'অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের বিজেপির কোনও ছাত্র সংগঠন নয়', বললেন দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'বিজেপি জিন্দাবাদ, এটা অখিল ভারতীয় বিদ্য়ার্থী পরিষদের কাজ নয়। তারা স্বতন্ত্র ছাত্র সংগঠন, জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠন। তারা তাদের মতো করে ক্যাম্পাসে কী করবে, সেটা সম্পূর্ণ তাদের বিষয়। ক্যাম্পাসের ভিতরের কোনও বিষয়ে বিজেপি হস্তক্ষেপ করবে না'।
ABVP-SFI সংঘর্ষ রণক্ষেত্র যাদবপুর। ঘটনাস্থলে গিয়ে রীতিমতো রণংদেহি মেজাজে বিজেপি বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায়। শমীক বলেন, 'তিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। তাঁর এলাকায় ক্যাম্পাসে বাইরে যদি কোনও অশান্তি তৈরি হয়। স্বাভাবিকভাবেই বিধায়কের দায়িত্ব অশান্তিকে প্রশমিত এবং ঘটনাস্থলে যাওয়া। কোন রাজনৈতিক দলের, কোনও সংগঠনের, কোনও ছাত্র সংগঠন, কোন সংগঠনেরই পতাকা পোড়ানোটা বিজেপির সংস্কৃতি নয়। ক্যাম্পাসের বাইরে যদি গন্ডগোল ছড়িয়ে পড়ে, কেউ যদি পেশিশক্তি দেখিয়ে প্রাসঙ্গিক হওয়ার চেষ্টা করে, বিজেপি বিধায়ক যাবেন'।
শমীকের স্পষ্ট কথা, 'যাদবপুরে ক্য়াম্পাসে বহু ধরনের ঘটনা ঘটেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে আটকে রাখা হয়েছিল। রাজ্যপালকে ছুটে যেতে হয়েছিল। অনেক কালো পতাকা দেখানো হয়েছে। ক্য়াম্পাস থেকে দেশবিরোধী স্লোগান ওঠেছে। এগুলি কাঙ্খিত নয়। এরকম কিছু হলে দেখা যাবে। কিন্তু দুটি ছাত্র সংগঠন পেশি শক্তি প্রদর্শন করবে বাইরে, এটা কি পশ্চিমবঙ্গে সুশীল সমাজ চান'?
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নেওয়াই বিজেপির মূল টার্গেট? শমীকের সোজাসাপ্টা জবাব, 'মূল টার্গেট বলে কিছু নেই। দখল করতে গেলে বিজেপি অনেক কিছু অনেক আগে দখল করতে পারত। একুশ সাল পর্যন্ত তৃণমূলের সরকারটা থাকত না। প্রতিহিংসার রাজনীতি বিজেপি করেনি'।
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