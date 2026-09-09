'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদী গ্যাং, কিষেণজিকে রেড স্যালুট দেওয়া লোকেদের শিকড় থেকে তুলে ফেলব', ফের যাদবপুরে মুখ্যমন্ত্রী

জি ২৪ ডিজিটাল ব্যুরো: যতকাণ্ড যাদবপুরে। এবার 'গেরুয়া সম্মান যাত্রা' কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর 'পরিষ্কার বার্তা', 'শুধু সতর্ক করে দিলাম, গেরুয়া নিয়ে, অ্যাধ্যাত্বিক জাগরণ নিয়ে এই পশ্চিমবঙ্গে অপশব্দ বলা বা লেখার ক্ষেত্রে পাঁচবার ভাববেন। গেরুয়ার অপমান আমরা সহ্য করব না'।
মুখ্য়মন্ত্রী বলেন, 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদী, ফ্রি কর প্যালেস্টাইন, কিষেণজি রে স্যালুট, কী করে সাফ করতে হয় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জানে। যাঁরা দেশের ভিতরে থেকে, দেশকে এবং গেরুয়াকে অপমান করছেন, তাঁদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য একবার গীতাপাঠ করতে আসব, আর একবার হনুমান চালিসা পাঠ করতে আসব'।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'আমাদের উচ্চশিক্ষা বিভাগ যা করার করছে, এখানে বলছি না। কাল উচ্চশিক্ষা দফতরের ঐতিহাসিক বিল আসতে চলেছে। ক্যাবিনেট অনুমোদন দিয়েছে, রাজ্যপালের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। বিধানসভা বিশেষ অধিবেশন বসছে। ইউনিভার্সিটি অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মীদের বদলি নীতি চালু করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। উচ্চশিক্ষামন্ত্রী, পরিষদীয় মন্ত্রীকে বলেছিলাম, আমাকেও ১৫-২৯ বলার সুযোগ দিতে'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'আমি শপথ নিয়েছি এই যাদবপুরে ঋষি অরবিন্দের ভূমি, এখানে কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদী গ্যাং আর কিষেণজিতে রেড স্যালুট দেওয়া লোকেদের আর যারা গেরুয়া তাণ্ডব লিখেছেন, তাদের শিকড়-সহ তুলব আমি'।
'১০ হাজার কণ্ঠে বন্দেমাতরমে'র পর এবার 'গেরুয়া সম্মান যাত্রা'। ফের যাদবপুরে মুখ্যমন্ত্রী। পরনে গেরুয়া পোশাক। এদিন গোলপার্ক থেকে যাদবপুর এইটবি বাসস্ট্যান্ড মিছিলে হাঁটেন শুভেন্দু। মিছিলে দেখা যায় নাগা সন্ন্যাসীদের। সাগরমেলা যে সাধুদের দেখা যায়, তাঁরাই মিছিলে পা মেলান।
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