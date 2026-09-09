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  • /কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদী গ্যাং, কিষেণজিকে রেড স্যালুট দেওয়া লোকেদের শিকড় থেকে তুলে ফেলব, ফের যাদবপুরে মুখ্যমন্ত্রী

'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদী গ্যাং, কিষেণজিকে রেড স্যালুট দেওয়া লোকেদের শিকড় থেকে তুলে ফেলব', ফের যাদবপুরে মুখ্যমন্ত্রী

Suvendu Adhikari:   'শুধু সতর্ক করে দিলাম, গেরুয়া নিয়ে, অ্যাধ্যাত্বিক জাগরণ নিয়ে এই পশ্চিমবঙ্গে অপশব্দ বলা বা লেখার ক্ষেত্রে পাঁচবার ভাববেন। গেরুয়ার অপমান আমরা সহ্য করব না'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 09, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:54 PM IST
'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদী গ্যাং, কিষেণজিকে রেড স্যালুট দেওয়া লোকেদের শিকড় থেকে তুলে ফেলব', ফের যাদবপুরে মুখ্যমন্ত্রী
Image Credit: ফের যাদবপুরে মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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