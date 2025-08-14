Jadavpur Student Arrested: ছেলের নামে কেন 'লুক আউট নোটিস'! বুঝতে পারছেন না হিন্দোলের অধ্যাপক বাবা...
Jadavpur University: পুলিস সূত্রের দাবি, সূদুর স্পেনে থাকলেও পড়ুয়াদের প্রভাবিত করার ক্ষমতা রয়েছে। তাঁর ভূমিকা উঠে আসার পর তাঁকে নোটিস পাঠানো হয়। কিন্তু সেই নোটিস সাড়া দেয়নি। এরপরই মার্চ মাসে লুক আউট সার্কুলার জারি করা হয়।
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: 'হিন্দোলের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিস জারি করা হয়েছে সেই কেসের কোনও নোটিস আমরা পাইনি। ওই একই ঘটনায় অন্য একটি নোটিস দেওয়া হয়েছিল। সেই নোটিসে আমরা রিপ্লাই করেছি। কিন্তু ওই ঘটনার জন্য আরও একটি যে কেস আছে সেটা আমাদের জানানোও হয়নি এবং এর কোন নোটিসও পাইনি আমি।' বৃহস্পতিবার হিন্দোলের গ্রেফতারি নিয়ে একথাই বললেন তার বাবা।
এদিন তিনি আরও বলেন, দীর্ঘদিন ধরে কলকাতা পুলিসের সঙ্গে, গোয়েন্দা দফতরের সঙ্গে আইটি সংক্রান্ত নানা কাজ করে থাকি বিনা পরিশ্রমিকে। যাদবপুরের অধ্যাপক আমি। সেই হিসেবে ওরা পরামর্শ নেন। কিন্তু আমার ছেলের নামে হঠাৎ লুক আউট নোটিস কেন জারি করা হল আমাকে কিছু না জানিয়ে সেটাই বুঝতে পারছি না।হিন্দোলের মায়ের দাবি, ওই দিনের যে ঘটনা সেই ঘটনায় মূলচক্রী হিসেবে হিন্দোল থাকতে পারে এটা তিনি বিশ্বাসই করেন না।
তাদের ছেলে এই মুহূর্তে মাদাম কুরী ফেলোশিপ নিয়ে রিসার্চ করছে স্পেনে। ১ মার্চ তৃণমূলপন্থী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে এসেছিলেন ব্রাত্য বসু। অভিযোগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে অতি-বামপন্থী ছাত্ররা তাঁকে ঘেরাও করেন। সেই সময় মন্ত্রীর গাড়ি ঘিরে ধাক্কাধাক্কি ও ভাঙচুর চলে, যার জেরে আহত হন ব্রাত্যও। অন্যদিকে ছাত্রদের দাবি ছিল, শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ি প্রথমে এক ছাত্রকে ধাক্কা দেয়, এরপরই উত্তেজনা ছড়ায়।
হিন্দোলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ঘটনার পর যাদবপুরের কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের হোয়াটস্যাপ চ্যাটে উঠে আসে যাদবপুরের প্রাক্তনী তথা গবেষক হিন্দোলের ভূমিকা। একাধিক চ্যাটে হিন্দোল স্পেনে বসে যাদবপুরের হামলাকারী পড়ুয়াদের নির্দেশ দেয়, 'ব্রাত্য বসু এলে তাঁকে ঘিরে ফেলতে হবে। ব্রাত্য বসুর উপর হামলা করবি। ব্রাত্য বসুর গাড়িতে হামলা করবি।'
