/ABVP-SFI-এর মিছিলে ধুন্ধুমার, গেট ভেঙে ঢোকার চেষ্টা! ভাঙল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকের একাংশ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যতকাণ্ড যাদবপুরে। পুলিসের ব্যারিকেড ভেঙে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের চার নম্বর গেটে পৌঁছে গিয়েছেন ABVP সমর্থকরা, তখন ৮ বি বাসস্ট্যান্ডে পালটা জমায়েত SFI-র।
ফের অশান্ত যাদবপুর। গতকাল বুধবার গভীর রাতে SFI-ABVP সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ক্যাম্পাসে। প্রতিবাদে আজ, বৃহস্পতিবার পথে নেমেছে দুইপক্ষই। গোলপার্ক থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ নম্বর গেট গেটের দিকে মিছিল করে আসছিল ABVP। সেই মিছিল যাদবপুর থানার সামনে পৌঁছতেই ধুন্ধুমার কাণ্ড।
রাস্তায় ব্যারিকেড করে মিছিল আটকে দেয় পুলিস। শুরু হয় তুমুল ধস্তাধস্তি। শেষ পরপর ব্যারিকেড ভেঙেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ নম্বর গেটে পৌঁছে যান ABVP সমর্থকরা। এমনকী গেট টপকে ভিতরে ঢোকারও চেষ্টা করেন কয়েকজন। বাইরে থেকে জলের বোতল, ডিমও ছোড়া হয় বলে অভিযোগ।
এদিকে ৪ বি বাসস্ট্যান্ডের সামনেও পুলিসের ব্যারিকেড। ধস্তাধস্তি চলে ক্রমাগত। তুমুল উত্তেজনা। শেষে ব্যারিকেড ভেঙেই এগিয়ে যান দীপ্সিতা দেবাঞ্জনরা। জি ২৪ ঘণ্টাকে দীপ্সিতা বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ঢুকে ওরা তোলপাড় করার চেষ্টা করেছ। বিল্ডিং পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। জেনোসাইডের কল দিচ্ছে।তখন পুলিস আসেনি'। স্পষ্ট কথা, 'পুলিস বলেছিল এবিভিপিকে ইউিভার্সিটির গেট পর্যন্ত আসতে দেবে না। ওদের যদি আসতে দেওয়া হয় তাহলে আমাদের আমাদের ভাইবোনদের রক্ষার জন্য় যেতে দেওয়া হোক'।
SFI-র ডিবি মিটিংকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোলের সূত্রপাত। যাদবপুরের বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায়ের দাবি,'বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছে যে কোনও ইউনিয়ন থাকবে না। তাহলে কারা জিবি মিটিং ডাকল'? অভিযোগ, ABVP সমর্থকরা প্রতিবাদ জানাতে গেলে, তাঁদের উপর চড়াও হন SFI-সহ বাম ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা। গভীর রাত পর্যন্ত চলে উত্তেজনা।
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