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ABVP-SFI-এর মিছিলে ধুন্ধুমার, গেট ভেঙে ঢোকার চেষ্টা! ভাঙল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকের একাংশ

Jadavpur University: রাত  পেরিয়ে দুপুর। এখনও  শান্ত হল না যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ABVP-র মিছিলে ধুন্ধুমার। SFI-র জমায়েতেও উত্তেজনা। ব্যারিকেড ভেঙে বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইপক্ষই।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 20, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:25 PM IST
ABVP-SFI-এর মিছিলে ধুন্ধুমার, গেট ভেঙে ঢোকার চেষ্টা! ভাঙল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকের একাংশ
Image Credit: রাত পেরিয়ে দুপুর, এখনও শান্ত হল না যাদবপুর!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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