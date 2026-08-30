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মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি পর শুরু 'জঞ্জাল সাফাই অভিযান', যাদবপুরে মুছে ফেলা হল দেশবিরোধী স্লোগান!

Jadavpur University: 'যদি দম থাকে ছাত্র সংসদ নির্বাচন ঘোষণা করুন', মুখ্যমন্ত্রীকে পালটা চ্যালেঞ্জে SFI-র রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে-র।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 30, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:39 PM IST
মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি পর শুরু 'জঞ্জাল সাফাই অভিযান', যাদবপুরে মুছে ফেলা হল দেশবিরোধী স্লোগান!
Image Credit: যাদবপুরে মুছে ফেলা হল দেশবিরোধী স্লোগান!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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