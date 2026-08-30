মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি পর শুরু 'জঞ্জাল সাফাই অভিযান', যাদবপুরে মুছে ফেলা হল দেশবিরোধী স্লোগান!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি পরই 'জঞ্জাল সাফাই' অভিযান শুরু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ক্যাম্পাস থেকে মুছে ফেলা হল 'দেশবিরোধী স্লোগান'!দেওয়ালে সাদা রঙের প্রলেপ। ABVP-র দাবি, 'ক্যাম্পাসে বেশ কয়েকটি দেওয়ালে এখনও দেশবিরোধী স্লোগান রয়েছে'। তারা জানিয়েছে, সোমবারের মধ্যে মোছা না ফের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানো হবে।
বদলের বাংলায় নজরে যাদবপুর। শুক্রবার '১০ হাজার কণ্ঠে বন্দেমাতরম' কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী হুঁশিয়া দেন, 'স্বাধীনতার পর কীসের আজাদি? এই পশ্চিমবঙ্গে মাটি থেকে ক্ষুদিরাম, মাতঙ্গিনীরা হাতে গীতা নিয়ে আজাদি দিয়ে গিয়েছেন। নেতাজি,মাস্টারদাদের আত্মত্যাগে স্বাধীনতা। হেরোইন, ড্রাগ নেওয়ার আজাদি? আমি অসুখও জানি, ওষুধও জানি। জেএনইউ, ওসমানিয়া সব শুধরে দিয়েছি। যাদবপুর আভি বাকি হ্যায়'। বলেন, এই বেয়াদপগুলি পাকিস্তানি জঙ্গির মরলে শোকপ্রকাশ করে। হিন্দু বলে পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিরা খুন করলে মিছিল করে না। হয় এরা থাকবে, নয়তো আমরা থাকব। সময় এসে গিয়েছে'। এরপরই যাদবপুর ক্যাম্পাস থেকে মুখে ফেলা হল 'দেশবিরোধী' স্লোগান।
এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীকে পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন SFI-র রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'হাওয়া গরম করার কাজকর্ম করে লাভ নেই। এগুলি শিশুসুলভ আচরণ। যদি দম থাকে ছাত্র সংসদ নির্বাচন ঘোষণা করুন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীরা তাদের পছন্দের সংগঠনকে বেছে নিক। ক্যাম্পাসে কোন পরিবেশ থাকবে, সেটা ক্য়াম্পাসের ছেলেমেয়েরা ঠিক করুক। তারজন্য অবিলম্বে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হওয়ার দরকার'।
SFI-র রাজ্য সম্পাদকের প্রশ্ন, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র ক্রমাগত যেসব কার্যকলাপ প্রশাসনিকভাবে হচ্ছে, তা খুবই শিশুসুলভ। আরে দেওয়াল মুছে দিলে কী ইতিহাস মোছা যায়! দেওয়াল মুছলে কি যাদবপুর বিশ্ববিদ্য়ালয়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশ, মুক্তচিন্তার পরিবেশ কি মোছা যাবে'?
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