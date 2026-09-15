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'রাত আটটার পরে ক্যাম্পাসে থাকা যাবে না, থাকলে...', যাদবপুরে এবার কড়া নির্দেশিকা!

Jadavpur University:  যাঁরা ইভনিং ক্লাস করেন বা যাঁদের ল্যাবে কাজ করতে হয়, তাঁদের অবশ্য ছাড় দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় উল্লেখ,  'সেক্ষেত্রে পরিচয়পত্র নিয়ে ক্যাম্পাসে ঢুকতে হবে। ক্লাস শেষে রাত সাড়ে ন'টায় ক্যাম্পাস ছাড়তে হবে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 15, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 08:36 PM IST
'রাত আটটার পরে ক্যাম্পাসে থাকা যাবে না, থাকলে...', যাদবপুরে এবার কড়া নির্দেশিকা!
Image Credit: যাদবপুরে এবার কড়া নির্দেশিকা!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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