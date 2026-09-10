'বেয়াদপির একটা সীমা আছে', ধমকেও যাদবপুর নিয়ে এবার বিধানসভায় বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিতর্কে আবহেই এবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে বিপুল অংকের অনুদান! বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণা, 'হাজার কোটি টাকা ভারত সরকার দিচ্ছে, রাজ্য সরকার আরও তিনশো কোটি টাকা দেবে'।
মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, 'হস্টেল থেকে ছাত্রছাত্রীদের জোর করে বের করে নিয়ে যাবেন। বলবেন, কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদী, ভারত তেরি টুকরে হোঙ্গে, আমরা টুকরো করে দেব আপনাদের। বেয়াদপির একটাসীমা আছে। আটর্স বিভাগের দেওয়ালে লিখবেন ফ্রি প্যালেস্টাইন, রেড স্য়ালুট কমরেড কিষেণজি, এক হাজার নিরীহ মানুষকে খুন করেছে, শিলদা ৩০ জন নিরীহ গোর্খা জওয়ানদের মেরেছে। এগুলি বলছে, তারা চিহ্নিত। এরা তথাকথিত ছাত্র নামধারী নয়, এদের ব্রেনওয়াশ যারা করছে, তাদেরকেও কড়া মাপের ওষুধ দিতে হবে। উপাচার্য গোপাল সেনকে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা প্রয়োজনে কমিশন বসাব'।
এদিন বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশনে পেশ করা হল 'পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন)বিল। ২০২৬'। বিলের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নতুন তৈরি হওয়া বিশ্ববিদ্য়ালয়গুলিতে তথাকথিত পণ্ডিতদের পাঠাব, তাঁরা গিয়ে তথাকথিত দুর্বল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শক্তিশালী করে দিয়ে আসব। অসুবিধার কী আছে'! তাঁর সাফ কথা, 'বদলি চাকরির অন্তর্নিহিত শর্ত, অসুবিধা হলে চাকরি ছেড়ে দিন, ঝোলা নিয়ে হোলটাইমার হয়ে যান'।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন রক্ষা হবে, পাশাপাশি সরকারের দায়বদ্ধতাও দেখা হবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কি দেশের বাইরে? আইনের ফাঁকের সুযোগ নিয়ে মূলত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যা চলেছে, তার উত্তরে শৃঙ্খলা আনার জন্য এই আইন জরুরি। সিপিএম অনিলায়ন করেছিল, তৃণমূলের টুকরোরা মমতায়ন করেছিল, আমরা গৈরিকিকরণ করব না'।
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