Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /বেয়াদপির একটা সীমা আছে, ধমকেও যাদবপুর নিয়ে এবার বিধানসভায় বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর!

'বেয়াদপির একটা সীমা আছে', ধমকেও যাদবপুর নিয়ে এবার বিধানসভায় বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর!

Jadavpur University grant:  'বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন রক্ষা হবে, পাশাপাশি সরকারের দায়বদ্ধতাও দেখা হবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কি দেশের বাইরে? 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 10, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 04:51 PM IST
'বেয়াদপির একটা সীমা আছে', ধমকেও যাদবপুর নিয়ে এবার বিধানসভায় বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর!
Image Credit: যাদবপুর নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রাজনীতির মেগা সুনামি: আর কাছাকাছি নয়, রাজনীতিতে টিকে থাকতে এবার ভাইপোকে ছেঁটে ফেললেন
2
3
4
5