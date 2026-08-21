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কারা ভাঙল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলক? বৃহত্তর বাম চক্রান্ত? যাদবপুরের ঐতিহ্যে-সংস্কৃতিতে নকশালপন্থীদের পরিকল্পিত আঘাত? বিস্ফোরক এবিভিপি

Jadavpur University Heritage Plaque Broken: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী ফলকে থাকা পদ্মফুলের পাপড়ি ভারতীয় ও সনাতনী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। স্বাভাবিকভাবেই এর প্রতি নকশালপন্থী ও অতি-বামপন্থী রাজনীতির দীর্ঘদিনের বিরূপ ও বিদ্বেষমূলক মনোভাব রয়েছে। ABVP-র অভিযোগ

Reported BySreyashi GangulyEdited BySoumitra Sen
Published: Aug 21, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 10:43 AM IST
কারা ভাঙল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলক? বৃহত্তর বাম চক্রান্ত? যাদবপুরের ঐতিহ্যে-সংস্কৃতিতে নকশালপন্থীদের পরিকল্পিত আঘাত? বিস্ফোরক এবিভিপি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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