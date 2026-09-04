যাদবপুরের নাম বদল! 'আমাদের বিধায়ক যেটা বলেছেন...', স্পষ্ট বার্তা শমীকের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নামবদল বিতর্ক। 'আমাদের বিধায়ক যেটা বলেছেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত মতামত', দলের অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। জানালেন, 'নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এখনও পর্যন্ত পার্টি এই ধরণের কোনও প্রস্তাব নেয়নি'।
শমীক বলেন, 'জাতীয়তাবাদী আবেগ থেকে বলেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঋষি অরবিন্দ সংস্পৃক্ত হয়ে আছেন। যাদবপুরের অতীত-ইতিহাস, বর্তমান-ভবিষ্য়ত্ নিয়ে যাঁরা চিন্তিত, বা তাদের আবেগকে স্পষ্ট করছে, সেখান কেউ তার নির্দিষ্ট মতামত জানাতে পারেন। অপ্রাসঙ্গিক করে দেওয়া যাবে না'।
তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের কটাক্ষ, 'তবু ভালো বলে বসেননি, নাথুরাম গডসে বিশ্ববিদ্যালয় করুন। ওনার আরএসএস, গডসেপন্থী লোকজন। ফলে কোনদিন বলে বসবেন, নাথুরাম গডসের নামে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হোক'। বলেন, 'শর্বরী মুখোপাধ্যায় যেভাবে হুংকার দিচ্ছেন, রাতবিরেতে এলে গোলমাল চলবে বলে বলছেন, যদিও উলটো গাইতে হচ্ছে। আমি শুধু বলব, এই গতিতে আপনার এই হুংকার ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে থাকুন। মানুষে তাড়াতাড়ি বুঝতে সুবিধা হবে'।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বদলের প্রস্তাব দিয়েছেন যাদবপুরে বিধায়ক শর্বরী। তিনি বলেন, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ঋষি অরবিন্দের নামেই হওয়া উচিত বলে অনেক অনেক রাষ্ট্রবাদী মানুষে মনে করছে'। জানান, 'দরকার হলে মাস পিটিশন হবে, আবেদনপত্র রাজ্যপালের কাছে, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দেব, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কাছে দেব, প্রয়োজন পড়লে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দেব'।
কুণালের স্পষ্ট কথা, 'এটা কোনও কাজের কথা নয়। বিজেপিতে শুধু আছে নামবদল, রং বদল, পুলিস দিয়ে হুমকি, দলবদল এসবের উপর। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় মেধার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। ভারতবর্ষের প্রথম ১০টি মধ্য়ে একটি, বাংলার সম্ভবত সেরা। তাদের ছাত্রাছাত্রীদের অনেকে সঙ্গে আমাদের হয়তো মতে মেলে না। তাদের এরকম ভাবাদর্শ, আমাদের একরকম একটা ভাবাদর্শ। কিন্তু তাদের মেধাকে অস্বীকার করা যায় না। দুম করে করে বলে দিলেন যে, আরজন মণীষী, তাকে তো আমরা শ্রদ্ধা করি নিশ্চয়ই। কিন্তু যাদবপুরের নামটাই বদলাতে হবে'!
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