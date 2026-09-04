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যাদবপুরের নাম বদল! 'আমাদের বিধায়ক যেটা বলেছেন...', স্পষ্ট বার্তা শমীকের

Jadavpur University name change:   'আমাদের বিধায়ক যেটা বলেছেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত মতামত। নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এখনও পর্যন্ত পার্টি এই ধরণের কোনও প্রস্তাব নেয়নি'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 04, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 10:52 PM IST
যাদবপুরের নাম বদল! 'আমাদের বিধায়ক যেটা বলেছেন...', স্পষ্ট বার্তা শমীকের
Image Credit: যাদবপুরের নাম বদল বিতর্কে স্পষ্ট বার্তা শমীকের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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