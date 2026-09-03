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  • /যাদবপুরের নাম পালটে নাথুরাম গডসে বিশ্ববিদ্য়ালয় করে দিক, ভিসি হোন শর্বরী, পাল্টা প্রস্তাব সৃজনের

'যাদবপুরের নাম পালটে নাথুরাম গডসে বিশ্ববিদ্য়ালয় করে দিক, ভিসি হোন শর্বরী', পাল্টা প্রস্তাব সৃজনের

Jadavpur University name change:  'অরবিন্দ ঘোষ তিনি স্বদেশি আন্দোলনের নেতা, ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের নেতা, আলিপুর বোমা মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন। বিজেপি বা আরএসএসের তো স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের ইতিহাস নেই। তারা বরং ব্রিটিশদের পক্ষে ছিল। অরবিন্দ কী ওদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারবেন'?

Published: Sep 03, 2026, 11:42 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:42 PM IST
'যাদবপুরের নাম পালটে নাথুরাম গডসে বিশ্ববিদ্য়ালয় করে দিক, ভিসি হোন শর্বরী', পাল্টা প্রস্তাব সৃজনের
Image Credit: পাল্টা প্রস্তাব সৃজনের

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'যাদবপুরের নাম পালটে নাথুরাম গডসে বিশ্ববিদ্য়ালয় করে দিক, ভিসি হোন শর্বরী'!
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