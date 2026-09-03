'যাদবপুরের নাম পালটে নাথুরাম গডসে বিশ্ববিদ্য়ালয় করে দিক, ভিসি হোন শর্বরী', পাল্টা প্রস্তাব সৃজনের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বদলের বাংলায় এবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বদল? 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পালটে নাথুরাম গডসে বিশ্ববিদ্য়ালয় করে দিক, প্রতীকের জায়গা সাভারকরের মুচলেকা চিঠিটা বসিয়ে দিক, শর্বরী মুখোপাধ্যায়কে ভিসি করে দিক ল্য়াটা চুকে গেল'। পাল্টা প্রস্তাব বামনেতা সৃজন ভট্টাচার্যের।
সৃজন বলেন, 'যাদবপুরের বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায় আজকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পালটে ঋষি অরবিন্দের নাম করার প্রস্তাব দিয়েছেন। আমরা তার বক্তব্যকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। শুধু এটুকু ভেবে দেখতে বলব, বিজেপি বা আরএসএস যখন কোনও রাস্তা বা প্রতিষ্ঠানের নাম পালটায়, তাঁরা সাধারণত নিজেদের লোকেদের বা নিজেদের ভাবনাকে সামনে আনার জন্য করে। ঠিক যেভাবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নাম রাস্তা শ্যামাপ্রসাদের নাম হয়েছে। তিতুমীরের নামাঙ্কিত হল নাম পালটে শ্যামাপ্রসাদের নাম হয়েছে'।
সৃজনের কটাক্ষ, 'এখন অরবিন্দ ঘোষ তিনি স্বদেশি আন্দোলনের নেতা, ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের নেতা, আলিপুর বোমা মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন। বিজেপি বা আরএসএসের তো স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের ইতিহাস নেই। তারা বরং ব্রিটিশদের পক্ষে ছিল। অরবিন্দ কী ওদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারবেন? আমার মনে হয় না অরবিন্দকে নিয়ে খামোকা টানাটানি করার দরকার আছে'।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বদলের প্রস্তাব দিয়েছেন যাদবপুরে বিধায়ক শর্বরী। তিনি বলেন, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ঋষি অরবিন্দের নামেই হওয়া উচিত বলে অনেক অনেক রাষ্ট্রবাদী মানুষে মনে করছে'। জানান, 'দরকার হলে মাস পিটিশন হবে, আবেদনপত্র রাজ্যপালের কাছে, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দেব, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কাছে দেব, প্রয়োজন পড়লে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দেব'।
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