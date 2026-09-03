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'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বদলে ঋষি অরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয় করা হোক'!

Jadavpur University:  'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্রষ্টা ঋষি অরবিন্দ। যে কারণে এই বিশ্ববিদ্য়ালয় তৈরি হয়েছিল, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বাঙালি মেধার স্ফুরণ ঘটানোর জন্য। দরকার হলে মাস পিটিশন হবে, আবেদনপত্র রাজ্যপালের কাছে, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দেব, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কাছে দেব, প্রয়োজন পড়লে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দেব'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 03, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:02 PM IST
'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বদলে ঋষি অরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয় করা হোক'!
Image Credit: বদলের বাংলায় এবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বদল?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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