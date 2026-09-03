'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বদলে ঋষি অরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয় করা হোক'!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বদলের বাংলায় এবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বদল? যাদবপুরের বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায়ের দাবি, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ঋষি অরবিন্দের নামেই হওয়া উচিত বলে অনেক অনেক রাষ্ট্রবাদী মানুষে মনে করছে'।
শর্বরী বলেন, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্রষ্টা ঋষি অরবিন্দ। যে কারণে এই বিশ্ববিদ্য়ালয় তৈরি হয়েছিল, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বাঙালি মেধার স্ফুরণ ঘটানোর জন্য। দরকার হলে মাস পিটিশন হবে, আবেদনপত্র রাজ্যপালের কাছে, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দেব, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কাছে দেব, প্রয়োজন পড়লে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দেব'।
এদিকে মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারির পর 'জঞ্জাল সাফাই' অভিযান শুরু হয়ে গিয়েছে যাদবপুরে। ক্যাম্পাসে থেকে মুছে ফেলা হয়েছে দেশবিরোধী স্লোগান। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অবশ্য চুনকাম করা দেওয়ালে কার্ল মার্ক্সের উক্তি লেখা হয়েছে বলে খবর। শর্বরী বলেন, 'যতবার রাষ্ট্রবিরোধী লেখা হবে, ততই বার দেওয়ার হোয়াইট ওয়াশ হবে। ততবার আমরা রাষ্ট্রবাদের পক্ষের কথা লিখব। চলতে থাকুক'।
যাদবপুরের বিধায়কের স্পষ্ট কথা, মানুষ সংঘবদ্ধ হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গেটে বাইরে আপামর মানুষ, তাঁরা সংঘবদ্ধ। তাঁরা দেশবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করছে। গুটি কয়েক দেশবিরোধী জাতীয়বাদ বিরোধী ছেলেপুলে আমায় কী নোংরা কথা বলল, তাতে আমরা কিছু যায় আসে না। আমি রাষ্ট্রবাদের পক্ষে ছিলাম, আছি, আমৃত্যু থাকব। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গেটের ভিতর কথা হয়, সেই গেটের ভিতরে হওয়া রাষ্ট্রবাদের বিরুদ্ধে কথা বন্ধ করার প্রচেষ্টা সর্বস্তরে নেওয়া হবে এবং নেওয়া হচ্ছে'।
দিন কয়েক আগেই জিবি মিটিং-কে কেন্দ্র করে SFI-ABVP সংঘর্ষ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল যাদবপুর। খবর পেয়ে মধ্যরাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলেন শর্বরী। সাংবাদিক সম্মলনে বাম নেতা সৃজন ভট্টাচার্যের নাম করে হুঁশিয়ারি দেন, 'সৃজন ভট্টাচার্যকে বলছি, অলিপ দাস, রমন মল্লিক, অর্নিবাণ, সাগ্নিক সরকার এদের যদি এক ঘণ্টার মধ্যে যাদবপুর থানার সারেন্ডার না করান, আমি কিন্তু যেখানে লুকিয়ে আছে যেখান থেকে টেনে বের করব'।
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