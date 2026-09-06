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'বলছে, আমার নামটা বদলে বরবটি বা ঝালমুড়ি রাখা হোক...'! ফুঁসে উঠলেন শর্বরী

Sharbari Mukherjee:  'যত খুশি আমার আক্রমণ করুন, কুত্‍সা করুন। যত ইচ্ছা আমার ব্যক্ত জীবন নিয়ে কথা বলুন। আমরা কিছু এসে যায় না। রাষ্ট্রবাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলাম ছিলাম, আছি থাকব'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 06, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 05:14 PM IST
'বলছে, আমার নামটা বদলে বরবটি বা ঝালমুড়ি রাখা হোক...'! ফুঁসে উঠলেন শর্বরী
Image Credit: ফুঁসে উঠলেন শর্বরী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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