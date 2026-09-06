'বলছে, আমার নামটা বদলে বরবটি বা ঝালমুড়ি রাখা হোক...'! ফুঁসে উঠলেন শর্বরী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'যত খুশি আমার আক্রমণ করুন, কুত্সা করুন। আমার কিছু এসে যায় না'। যাদবপুরের নাম বদল বিতর্কে নিজের অবস্থান অনড় বিজেপি বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায়। তাঁর পালটা প্রশ্ন, 'বলছে, আমার নামটা বদলে বরবটি বা ঝালমুড়ি রাখা হোক। এটা যাঁরা বলছে একজন বিধায়ক সম্পর্কে, তাঁরা কী সঠিক কাজ করছেন'।
শর্বরী বলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্রষ্টা ঋষি অরবিন্দ। জাতীয়বাদের পক্ষে রচনা হয়েছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়। তাহলে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম যদি ঋষি অরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়, সেটা এত বড় বিষয় যে, তারজন্য আপনারা ব্যক্তি আক্রমণ করছে,যাঁরা করছেন আমাকে ব্যক্তি আক্রমণ করছেন'? স্পষ্ট কথা, 'আমিও আগে বলেছি, আবার বললাম, যত খুশি আমার আক্রমণ করুন, কুত্সা করুন। যত ইচ্ছা আমার ব্যক্ত জীবন নিয়ে কথা বলুন। আমরা কিছু এসে যায় না। রাষ্ট্রবাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলাম ছিলাম, আছি থাকব। যতবার রাষ্ট্রবাদ বিপন্ন হবে, ততবার প্রতিবাদে সোচ্চার হব। যতবার দেশবিরোধী স্লোগান উঠবে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্য়ালয়ে ততবার প্রতিবাদে সোচ্চার হব। যতবার দেশবিরোধী স্লোগান লেখা হবে, ততবার দেওয়াল হোয়াউট ওয়াশ হবে'।
বদলের বাংলায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বদলের দাবি। বিরোধীদের নিশানায় শর্বরী। সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ বলেন,'আমিও চাই শর্বরী মুখার্জীর নাম পরিবর্তন করে বরবটি মুখার্জী রাখা হোক। গণতান্ত্রিক দেশে আমার তো এই দাবি করার অধিকার রয়েছে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম এখানে একটা বিজেপি সরকার তৈরি হয়েছে। এই সরকার এখনওপর্যন্ত বলল না যে, আমরা রাজ্যে আমরা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করব। তারা এখন বলছে জগত্জোড়া খ্যাতি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের তার নামটা পরিবর্তন করার দরকার রয়েছে। দেওয়ালের রং পরিবর্তন করার প্রয়োজন রয়েছে। তরুণ প্রজন্ম তারা কিন্তু দেখছে আজকের আধুনিক পৃথিবী কোন রাজনীতি প্রত্যাশা করে, কোন রাজনীতি প্রাপ্য। এই একটা পিছিয়ে থাকা, অসভ্য বর্বর, চিন্তাভাবনার দিক থেকে বাতিলের খাতায় থাকা একটা দল বিজেপি-আরএসএস কী ধরনের ভাবনা নিয়ে চলছে'।
ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার। সেদিন যাদবপুরে জাতীয়বাদী সম্মেলনে পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাম বদলের দাবি তোলেন শর্বরী। বলেন,'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ঋষি অরবিন্দের নামেই হওয়া উচিত বলে অনেক অনেক রাষ্ট্রবাদী মানুষে মনে করছে'। জানান, 'দরকার হলে মাস পিটিশন হবে, আবেদনপত্র রাজ্যপালের কাছে, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দেব, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কাছে দেব, প্রয়োজন পড়লে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দেব'।
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