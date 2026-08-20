/সরকারি সম্পত্তি নষ্ট! ক্যাম্পাসে অশান্তিতে FIR করার সিদ্ধান্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: SFI-ABVP সংঘর্ষ। মধ্যরাতে ক্য়াম্পাসে তুলকালাম। যাদবপুর কাণ্ডে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর অভিযোগে এবার FIR করার সিদ্ধান্ত নিল বিশ্ববিদ্য়ালয় কর্তৃপক্ষ। উপাচার্যের বিবৃতিতে উল্লেখ, একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। আগামীকাল, শুক্রবার জারি করা হবে বিজ্ঞপ্তি।
যাদবপুর কাণ্ডে উপাচার্যের বিবৃতি
ক্যাম্পাসে শান্তি ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আগামীকাল শুক্রবার সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে বৈঠক।
১৯ অগাস্ট রাতের সমস্ত ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ। বহিরাগত, অভিযুক্ত ও অপরাধীদের চিহ্নিত করে তদন্ত কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ে তরফে কোনও গাফলতি ছিল না, তা তা খতিয়ে দেখবে তদন্ত কমিটি। আগামীকাল শুক্রবার কমিটি এক্রিয়ার চূড়ান্ত করা হবে।
পুলিস সূত্রে খবর, গতকাল রাত ন'টা নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অরবিন্দ ভবনে সাধারণ সভা বা জিবি ছিল ফেটসে'র। অভিযোগ, সভায় একতরফাভাবে ইউনিয়ম তৈরি চেষ্টা করেন বাম সমর্থক পড়ুয়ারা। বিরোধিতা করেন ABVP সমর্থক দীপ্তিমান কর এবং নিখিল দাস। এরপরই দু'পক্ষের মধ্য়ে সংঘর্ষ ও হাতাহাতি শুরু হয়। গুরুতর আহত নিখিল ও দীপ্তিমানকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। এরপর মধ্যরাতে সমর্থক নিয়ে যাদবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করতে যান বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায়।
এদিকে আজ, বৃহস্পতিবারও দিনভর অশান্ত ছিল যাদবপুর। গতকাল রাতের ঘটনার প্রতিবাদে পথে নেমেছিল ABVP ও SFI। গোলপার্ক থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ নম্বর গেট গেটের দিকে মিছিল করে আসছিল ABVP। সেই মিছিল যাদবপুর থানার সামনে পৌঁছতেই ধুন্ধুমার কাণ্ড।
রাস্তায় ব্যারিকেড করে মিছিল আটকে দেয় পুলিস। শুরু হয় তুমুল ধস্তাধস্তি। শেষ পরপর ব্যারিকেড ভেঙেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ নম্বর গেটে পৌঁছে যান ABVP সমর্থকরা। এমনকী গেট টপকে ভিতরে ঢোকারও চেষ্টা করেন কয়েকজন। বাইরে থেকে জলের বোতল, ডিমও ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। ৪ বি বাসস্ট্যান্ডের সামনেও পুলিসের ব্যারিকেড। ধস্তাধস্তি চলে ক্রমাগত। তুমুল উত্তেজনা। শেষে ব্যারিকেড ভেঙেই এগিয়ে যান দীপ্সিতা দেবাঞ্জনরা।
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