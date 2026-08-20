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সরকারি সম্পত্তি নষ্ট! ক্যাম্পাসে অশান্তিতে FIR করার সিদ্ধান্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের

Jadavpur Unrest: বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট সবপক্ষকে উদ্দেশ্য করে বিবৃতি দিলেন উপাচার্য।  আগামীকাল শুক্রবার বৈঠক।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 20, 2026, 10:39 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:35 PM IST
সরকারি সম্পত্তি নষ্ট! ক্যাম্পাসে অশান্তিতে FIR করার সিদ্ধান্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের
Image Credit: যাদবপুর কাণ্ডে বড় পদক্ষেপ কর্তৃপক্ষের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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সরকারি সম্পত্তি নষ্ট! ক্যাম্পাসে অশান্তিতে FIR-র সিদ্ধান্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের
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