Jadavpur University Student Death: ঠিক কী ভাবে তিনি পুকুরে পড়লেন, তা স্পষ্ট নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশের দাবি—সঙ্গীত ও মাইকের আওয়াজে তাঁর সাহায্যের আর্তনাদ কেউ টের পাননি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রথমে সহপাঠীরা ছাত্রীর জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই সাড়া না মেলায় তড়িঘড়ি অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 12, 2025, 12:50 PM IST
JU student mysterious death: রাতের যাদবপুর ক্যাম্পাসে রহস্যমৃত্যু প্রাণবন্ত অনামিকার! কোন গাফিলতিতে শেষ পড়ুয়া?
অয়ন ঘোষাল: তরুণী ছাত্রীর মৃত্যুকে (JU student death) কেন্দ্র করে আবারও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (Jadavpur University)। বৃহস্পতিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝিলে পড়ে গিয়েছিলেন ওই তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী ইংরেজি বিভাগের অনামিকা মণ্ডল। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তবে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন। এদিকে মেয়ের মৃত্যুতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন তার বাবা-মা।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠান চলছিল। ‘ড্রামা ক্লাবে’র তরফে ছিল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গভীর রাত পর্যন্ত ক্যাম্পাসের মধ্যে এই অনুষ্ঠান চলে বলে দাবি। তারই মধ্যে গতকাল রাত ১০টা থেকে ১০.৩০টা নাগাদ ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করা হয় বলে খবর। সূত্রের খবর, বিশ্ববিদ্যালয়ের চার নম্বর গেটের কাছে একটি শৌচালয় রয়েছে। ঠিক তার পাশের পুকুর, কেউ কেউ ঝিল বলেন, ঠিক ওই স্থান থেকেই উদ্ধার হয় ‘অচেতন’ পড়ুয়ার দেহ। তবে পুকুরে ডুবে তাঁর মৃত্যু নাকি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে, এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনও তথ্য মেলেনি এখনও। ময়নাতদন্তের পরে বিস্তারিত জানা যাবে বলে খবর। 

ইংরেজি বিভাগের ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু ফের বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দিকে ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিয়ে অভিযোগ উঠছে। ক্যাম্পাসে আদালতের নির্দেশের পরও শেষ পর্যন্ত কতগুলি সিসিটিভি বসেছে এবং যেখানে ঘটনা ঘটেছে সেই ঝিলপাড়ে আদৌ সিসিটিভি বসেছে কিনা তাও প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। ঘটনার সময়ের সিসিটিভি আছে কিনা স্পষ্ট নয়। ছাত্রী নিজেই পড়ে গেছেন নাকি তাকে কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছে? ছাত্রীর আচরণে পড়ে যাওয়ার আগে কোনও অস্বাভাবিকতা ছিল কি? সেই সময় তিনি একাই ঝিলপারে ছিলেন নাকি সঙ্গে কেউ ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর বা সিসিটিভি ফুটেজ আছে কিনা কোনওটাই এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।

যারা ছাত্রীকে জল থেকে উদ্ধার করেছে তাদের সঙ্গে কথা বলছে পুলিস। উদ্ধারের সময় কি ছাত্রী বেঁচে ছিলেন? জানতে চায় পুলিস। শুক্রবার কাঁটাপুকুর মর্গে ময়নাতদন্ত। ছাত্রীকে কেউ জলে পড়ে যেতে দেখেছেন? জলে পড়ে যাওয়ার আগে বা পড়ে যাওয়ার সময় ছাত্রীর আচরণে কোন়ও অস্বাভাবিকতা ছিল? তিনি কি সেই সময় অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিলেন? সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছে পুলিস।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এদিন পরিদর্শনে এসেছে সুপ্রিম কোর্টের তৈরি টাস্ক ফোর্স। বিশ্ববিদ্যালয় ঢুকেই বৃহস্পতিবারের বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তারা।  ছাত্র-ছাত্রীদের মেন্টাল হেলথ সংক্রান্ত সমস্যা মেটাতেই গোটা দেশ জুড়ে এই টাস্ক ফোর্স তৈরি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। সেই টাস্ক ফোর্সই আজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করছে।বিশ্ববিদ্যালয় ঢুকেই গতকালের ছাত্রীর মৃত্যু নিয়ে জানতে চাইলেন তুললেন তারা। 

