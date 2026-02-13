Jadavpur University Student's mysterious facebookpost: 'আমার ও আমার মায়ের মৃত্যুর জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এর একাংশ দায়ী থাকল...' ছাত্রের ফেসবুক ঘিরে তোলপাড়...
Jadavpur University student Rupam Saha: অনেক কতৃপক্ষের কাছে গেছি, চিঠি দিয়েছি, মেইল করেছি, কোন সদুত্তর নেই। আমাকে কোন দিনও নিজের বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে এইভাবে পাবলিক ভাবে পোস্ট করতে হবে , ভাবতেও পারি নি। বাধ্য হলাম বলতে। দম বন্ধ কর পরিস্থিতি আমার ও আমার পরিবার এর।
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: খড়দার রূপম সাহা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্য়ালয়ের ছাত্রর রহস্যজনক ফেসবুক পোস্ট ঘিরে তোলপাড়। তাঁর ও তাঁর মায়ের ওষুধের খরচ জোগাড় করতে হিমশিম খেয়ে মৃত্যুর পথ বাছতে হয়েছে তাঁদের। পুলিস গিয়েছে বাড়িতে। এই কর্মকাণ্ডে কারা জড়িত, কাদের চক্রান্ত, কী ভাবে হল এত করুণ পরিণতি- সবই তাঁর ফেসবুক পোস্টে স্পষ্ট। নীচে রইল রূপমের সেই পোস্ট...