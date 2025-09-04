Jadavpur University: দেশে 'সেরা' JU! যাদবপুরের শ্রেষ্ঠত্বে গর্বিত মমতা লিখলেন...
Jadavpur University tops in NIRF 2025 ranking: এই শিরোপা, এই কৃতিত্বের জন্য যাদবপুরের শিক্ষক, পড়ুয়া সহ সবাইকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের মধ্যে প্রথম যাদবপুর! স্টেট পাবলিক ইউনিভার্সিটি বিভাগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দেশের মধ্যে প্রথম। এক্স হ্যান্ডেলে এই খবর জানিয়ে গর্ব প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। স্টেট পাবলিক ইউনিভার্সিটি বিভাগে দেশের মধ্যে প্রথম হওয়ার পাশাপাশি একমাত্র স্টেট ইউনিভার্সিটি হিসেবে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম দশে জায়গা করে নিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। নবম স্থানে রয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এই র্যাঙ্কিং যে আরও একবার শিক্ষাক্ষেত্রে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকর্ষতাকে তুলে ধরল, সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে সেকথাই বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।
মমতা লিখেছেন, "শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব আবারও স্বীকৃতি পেল জেনে আনন্দিত হচ্ছি! ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক আজ দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির র্যাঙ্কিং ঘোষণা করেছে। NIRF-এর সেই ইন্ডিয়া র্যাঙ্কিং ২০২৫-এ এই বছর স্টেট পাবলিক ইউনিভার্সিটি বিভাগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে এবং দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নবম স্থানে রয়েছে। এটি-ই একমাত্র স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় যা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকার শীর্ষ ১০-এ স্থান পেয়েছে।" এই শিরোপা, এই কৃতিত্বের জন্য যাদবপুরের শিক্ষক, পড়ুয়া সহ সবাইকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি লিখেছেন, "আমাদের গর্বিত করার জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক এবং কর্মচারীদের আমার অভিনন্দন!"
