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‘চুনকাম’ করে বিতর্ক থামেনি! যাদবপুরে মুছে ফেলা দেওয়ালেই ২৪ ঘণ্টায় ফিরল স্লোগান

Jadavpur University graffiti: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্কিত দেওয়াল লিখন মুছে চুনকাম করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ফের সেই দেওয়ালে লেখা হল স্লোগান। চুনকাম করা দেওয়ালের উপর কার্ল মার্ক্সের বিখ্যাত উক্তি লিখে দেওয়া হয়েছে। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে ‘রেড স্যালুট কিষেণজি’, ‘কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি’, ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’-সহ একাধিক স্লোগান ও গ্রাফিতি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 31, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:00 AM IST
‘চুনকাম’ করে বিতর্ক থামেনি! যাদবপুরে মুছে ফেলা দেওয়ালেই ২৪ ঘণ্টায় ফিরল স্লোগান
Image Credit: ফোটো- ফেসবুক

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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