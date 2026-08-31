/‘চুনকাম’ করে বিতর্ক থামেনি! যাদবপুরে মুছে ফেলা দেওয়ালেই ২৪ ঘণ্টায় ফিরল স্লোগান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বেশ কিছু দেওয়ালে আগে থেকেই নানা ধরনের রাজনৈতিক স্লোগান ও গ্রাফিতি দেখা যাচ্ছিল। তার মধ্যে কয়েকটি লেখা নিয়ে সম্প্রতি তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়। রবিবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই সব দেওয়াল লিখনের উপর চুনকাম করে দেয়। কিন্তু তারপরেই ফের সেই দেওয়ালে লেখা শুরু হয়েছে। এবার চুনকাম করা জায়গার উপর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কার্ল মার্ক্সের উক্তি লেখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
কেন দেওয়াল মোছা হয়েছিল?
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়াল লিখন নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল বেশ কিছু স্লোগান ও গ্রাফিতিকে ঘিরে। ‘রেড স্যালুট কিষেণজি’, ‘কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি’, ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’-সহ কয়েকটি লেখা নিয়ে আপত্তি তুলেছিল বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে সরব হন। তাঁর বক্তব্য ছিল, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দেওয়ালে এই ধরনের লেখা থাকা উচিত নয়। তিনি কিছু লেখাকে ‘দেশবিরোধী’ বলেও সমালোচনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছিলেন, ‘কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি’ বা ‘রেড স্যালুট কিষেণজি’-র মতো স্লোগান বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে কেন থাকবে। তিনি এই ধরনের দেওয়াল লিখনকে ‘আবর্জনা’র সঙ্গে তুলনা করে তা সরানোর কথা বলেছিলেন।
‘দেশবিরোধী’ দেওয়াল লিখন! ভিডিয়ো প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর
মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পরই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় দেওয়াল লিখন ও গ্রাফিতি মুছে ফেলার কাজ শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে অবশ্য বলা হয়েছিল, শুধু মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের কারণেই এই কাজ করা হচ্ছে না। ক্যাম্পাসের দেওয়াল পরিষ্কার রাখা একটি নিয়মিত কাজের অংশ বলেই দাবি করা হয়েছিল। পড়ুয়াদের নিজেদের দাবি বা বক্তব্য জানানোর জন্য নির্দিষ্ট ডিসপ্লে বোর্ড ব্যবহারের পরামর্শও দেওয়া হয়। কিন্তু দেওয়াল মোছার ঘটনাকে ঘিরে পড়ুয়াদের একাংশের মধ্যে আপত্তি তৈরি হয়। তাঁদের বক্তব্য, দেওয়াল লিখন যাদবপুরের ছাত্র আন্দোলন ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির দীর্ঘদিনের অংশ।
এবার কী করবে বিশ্ববিদ্যালয়?
চুনকাম করার পরেও ফের দেওয়ালে লেখা শুরু হওয়ায় এখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সামনে নতুন প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। আবারও কি সেই লেখা মুছে ফেলা হবে? নাকি দেওয়াল লিখন নিয়ে অন্য কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে? একদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসের দেওয়াল পরিষ্কার রাখার কথা বলছে। অন্যদিকে, পড়ুয়াদের একাংশ দেওয়াল লিখনকে তাঁদের মতপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে দেখছেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)