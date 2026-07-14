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পুতিন-জেলেনিস্কির শত্রুতা মিটিয়ে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ থামিয়ে দিচ্ছেন স্বয়ং জগন্নাথদেব? আশ্চর্য বিভূতি 'ইসকনে'

ISKCon Rath Yatra: যুদ্ধের আবহে রাশিয়া-ইউক্রেনকে মেলাতে চলেছে কলকাতার 'ইসকন'। ৫৫ তম রথযাত্রায় কলকাতা ইসকনের এবারের থিম "ভারতের ভূমি-মন্দির সংস্কৃতির ঐতিহ্য"। ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলে যেতে এবার বিশেষ অতিথি হয়ে কলকাতায় আসছেন জাপান, চায়না, রাশিয়া, ইউক্রেনের ভক্তরা।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 14, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:54 PM IST
পুতিন-জেলেনিস্কির শত্রুতা মিটিয়ে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ থামিয়ে দিচ্ছেন স্বয়ং জগন্নাথদেব? আশ্চর্য বিভূতি 'ইসকনে'
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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