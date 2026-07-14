পুতিন-জেলেনিস্কির শত্রুতা মিটিয়ে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ থামিয়ে দিচ্ছেন স্বয়ং জগন্নাথদেব? আশ্চর্য বিভূতি 'ইসকনে'

রক্তিমা দাস: যুদ্ধের আবহে রাশিয়া-ইউক্রেনকে মেলাতে চলেছে কলকাতার 'ইসকন'। ৫৫ তম রথযাত্রায় কলকাতা ইসকনের এবারের থিম "ভারতের ভূমি-মন্দির সংস্কৃতির ঐতিহ্য"। এই ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলে যেতে এবার বিশেষ অতিথি হয়ে কলকাতায় আসছেন জাপান, চায়না, রাশিয়া, ইউক্রেনের ভক্তরা। ১৬ জুলাই ইসকন মন্দির থেকে রথযাত্রা সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আর এই প্রসঙ্গেই উঠছে এই কথা যে, তা হলে কি জগন্নাথের টানেই মিটতে চলেছে বহু বছরের রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ সমস্যা?
ইসকনের রথযাত্রা
ইসকনের রথযাত্রার অন্যতম বিশেষত্ব, শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তির সার্থক সমন্বয়। তিনটি রথ ঐতিহ্যবাহী নকশার সঙ্গে আধুনিক প্রকৌশল প্রযুক্তির সাহায্যে নির্মিত। কলকাতার সংকীর্ণ ব্যস্ত রাস্তায় চলাচলের সুবিধার্থে ভাঁজ করা যায়, এমন ছাউনি সংযোজিত হয়েছে। প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও ব্রিগেডে মেলার আয়োজন থাকছে। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের জগন্নাথ মহামেলা ১৭ জুলাই থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত চলবে। গত বছর লোক হয়েছিল ৩০ লাখের কাছাকাছি। এবারও অনুষ্ঠানে থাকছে ডোনা গাঙ্গুলির নৃত্যানুষ্ঠান।
রথযাত্রার রুট
বৃহস্পতিবার ১৬ জুলাই ২০২৬ উদ্বোধনের সময়: দুপুর ১২টা শুরুর স্থান: ইসকন কলকাতা মন্দির, ৩জি, অ্যালবার্ট রোড, কলকাতা রুট: ইসকন কলকাতা মন্দির > হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট → এ.জে.সি. বোস রোড → শরৎ বসু রোড → হাজরা রোড → শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি (এস.পি. মুখার্জি) রোডে এক্সাইড ক্রসিং জওহরলাল নেহেরু (জে.এল. নেহেরু) রোড → আউট্রাম রোডে → ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড।
উল্টো রথ
উল্টো রথ (বহুড়া যাত্রা) তারিখ: শুক্রবার, ২৪ জুলাই ২০২৬ সময়: দুপুর ১২:০০টা থেকে শুরুর স্থান: ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড (আউট্রাম রোড, পার্ক স্ট্রিট মেট্রো সংলগ্ন) রুট: ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড → আউট্রাম রোড → জওহরলাল নেহেরু (জে.এল. নেহেরু) রোড → এসপ্ল্যানেড ক্রসিং এ.জে.সি. বোস রোড → পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট ক্রসিং মৌলালি ক্রসিং ফিলিপ্স মোড়ে আনন্দ পালিত সৈয়দ আমির আলি অ্যাভিনিউ হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট → ইসকন কলকাতা মন্দির।
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