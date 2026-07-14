শহরে কোন পথে গড়াবে ইসকনের রথের চাকা? জানেন কি ইসকনে'র রথের আশ্চর্য ইতিহাস-ঐতিহ্য-আরম্ভ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৫৫ তম রথযাত্রায় কলকাতা ইসকনের এবারের থিম "ভারতের ভূমি-মন্দির সংস্কৃতির ঐতিহ্য"। এই ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলতে এবার বিশেষ অতিথি হয়ে কলকাতায় আসছেন জাপান, চায়না, রাশিয়া, ইউক্রেনের ভক্তরা। ১৬ জুলাই ইসকন মন্দির থেকে রথযাত্রা সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কোন পথে গড়াবে ইসকনের রথের চাকা? রথ-রুট কীরকম?
রথযাত্রার রুট
বৃহস্পতিবার, ১৬ জুলাই রথযাত্রা উদ্বোধনের সময়: দুপুর ১২টা শুরুর স্থান: ইসকন কলকাতা মন্দির, ৩জি, অ্যালবার্ট রোড, কলকাতা রুট: ইসকন কলকাতা মন্দির > হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট → এ.জে.সি. বোস রোড → শরৎ বসু রোড → হাজরা রোড → শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি (এস.পি. মুখার্জি) রোডে এক্সাইড ক্রসিং জওহরলাল নেহেরু (জে.এল. নেহেরু) রোড → আউট্রাম রোড → ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড।
ইসকনের রথযাত্রা
ইসকনের রথযাত্রার অন্যতম বিশেষত্ব, শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তির সার্থক সমন্বয়। ইসকনের তিনটি রথই ঐতিহ্যবাহী নকশার সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তির উদাহরণ। কলকাতার সংকীর্ণ ও ব্যস্ত রাস্তায় চলাচলের সুবিধার জন্য ভাঁজ করা যায়, এমন ছাউনি জুড়ে গিয়েছে ইসকনের রথে। প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও ময়দানের মাঠেই ইসকনের রথের মেলার আয়োজন থাকছে। জগন্নাথের এই মহা মেলা ১৭ জুলাই থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত চলবে। গত বছর সমাগম হয়েছিল ৩০ লাখ ভক্তের।
উল্টো রথ
জেনে নিন ইসকনের উল্টো রথের রুটও। উল্টো রথ তথা বহুদা যাত্রার তারিখ: শুক্রবার, ২৪ জুলাই। দুপুর ১২:০০টা থেকে। শুরু হবে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে (আউট্রাম রোড, পার্ক স্ট্রিট মেট্রো সংলগ্ন)। উল্টো রথের রুট: ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড → আউট্রাম রোড → জওহরলাল নেহেরু (জে.এল. নেহেরু) রোড → এসপ্ল্যানেড ক্রসিং এ.জে.সি. বোস রোড → পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট ক্রসিং মৌলালি ক্রসিং ফিলিপ্স মোড়ে আনন্দ পালিত সৈয়দ আমির আলি অ্যাভিনিউ হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট → ইসকন কলকাতা মন্দির।
ইসকনের রথ-ঐতিহ্য,ইতিহাস
ইসকনের রথযাত্রার লম্বা ইতিহাস আছে। আছে সুগভীর ঐতিহ্যের সুদীর্ঘ অভিযাত্রা। মূলত পুরীর রথযাত্রার মধ্যেই লুকিয়ে আছে ইসকনের রথ-ঐতিহ্য। ইসকনের রথের শুরু ভক্তিবেদান্ত শ্রীল প্রভুপাদের হাতে। তিনিই ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা। ভারতের বাইরে বিদেশের মাটিতে প্রভুপাদ প্রথম রথযাত্রা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিলেন আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকোয়, ১৯৬৭ সালে। পশ্চিমি সভ্যতার কাছে তা ছিল 'ফেস্টিভ্যাল অফ চ্যারিয়ট'!
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