English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Jagjit Singh: কলকাতায় নারী পাচার! হোটেল-পানশালার আড়ালে... জগজিৎ সিংয়ের নোটবুক-হার্ড ডিস্কে মিলল...

Kolkata human trafficking case: হরিয়ানা-পাঞ্জাব ও ইউপি থেকে কত মহিলাকে বাংলার পানশালা বা হোটেলে কাজ দেওয়ার নামে আনা হয়েছে, নোটবুক ও হার্ড ডিস্কের সূত্র ধরে সেই তালিকা তৈরির চেষ্টায় ইডি । 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 10, 2025, 11:28 AM IST
Jagjit Singh: কলকাতায় নারী পাচার! হোটেল-পানশালার আড়ালে... জগজিৎ সিংয়ের নোটবুক-হার্ড ডিস্কে মিলল...
ছবি সৌজন্যে বিক্রম দাস

বিক্রম দাস: কলকাতায় নারী পাচার চক্র! হোটেল ও পানশালার আড়ালে মানব ও নারী পাচার! সেই মামলায় পানশালার মালিক জগজিত সিংহের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে, বাড়ি থেকে ইডি উদ্ধার করল নোটবুক ও হার্ড ডিস্ক। বাজেয়াপ্ত সেই নোটবুক ও হার্ড ডিস্ক থেকে মিলল গুরুত্বপূর্ণ নথি। 

Add Zee News as a Preferred Source

হরিয়ানা-পাঞ্জাব ও ইউপি থেকে কত মহিলাকে এরাজ্যে পানশালা বা হোটেলে কাজ দেওয়ার নামে আনা হয়েছে, নোটবুক ও হার্ড ডিস্কের সূত্র ধরে তার তালিকা তৈরির চেষ্টায় ইডি । মানব পাচার ও নারী পাচারের টাকা কোথায় কোথায় লগ্নি করা হয়েছে তা জানতে এবার ইডির স্ক্যানারে জগজিত সিংহের পরিবারের একাধিক সদস্য। কোথায় কোথায় এই মহিলাদের পাচার করা হয়েছে তাও জানার চেষ্টায় ইডি।

ছবি সৌজন্যে বিক্রম দাস

মানব পাচার মামলায় এর আগেও গ্রেফতার হন জগজিৎ সিং । ২০১৫ সালে কেস রেজিস্টার হওয়ার পর ২০১৭ সালে বিধাননগর পুলিস দিল্লি থেকে গ্রেফতার করে জগজিৎ সিংকে । অন‍্যদিকে আজমল সিদ্দিকিকে গ্রেফতার করে বাগুইহাটি পিএস বউবাজার থেকে। এই ঘটনায় সিআইডিও তদন্ত করে। সেই তদন্তে তাঁর ও তাঁর ছেলের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করে। 

এরপর ২০১৮ সালে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নজরে আসে মানবপাচারের সঙ্গে যুক্ত কোটি কোটি টাকার আর্থিক লেনদেন যা বেআইনি । ২০১৮ সালে ইডি ইসিআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করলেও সেই মামলায় প্রথমবার বাজেয়াপ্ত হয়েছে টাকা ও গাড়ি।

আরও পড়ুন, Kolkata Businessman Murder: 'নিউটাউনে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে সরাসরি যুক্ত বিডিও!' গ্রেফতার গাড়িচালক ও বন্ধু... 'দাবাং বিডিও' বলছেন অন্য কথা...

আরও পড়ুন, SIR in Bengal: SIR শুরু 'মিনি বাংলাদেশ' কসবার গুলশান কলোনিতে! কিন্তু ২ লাখ জনসংখ্যার 'ফাঁকা' কলোনির ভোটাররা সব কোথায়?

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
jagjit singhKolkata Human Trafficking casenotebook and hard disk seized
পরবর্তী
খবর

SpiceJet Flight Emergency Landing: মাঝ আকাশে তীব্র আতঙ্ক, বিকল ইঞ্জিন! ১৭০-এর বেশি যাত্রী নিয়ে স্পাইসজেট...
.

পরবর্তী খবর

Ananya Pandey | Janhvi Kapoor: জাহ্নবী অতীত! এবার অনন্যার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন শিখর? ভাইর...