AITC on Jahangir Khan: কালীঘাটে তৃণমূলের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে সরাসরি প্রশ্ন তুললেন দলের দুই হেভিওয়েট নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহা। দলবিরোধী কাজের জন্য কেন জাহাঙ্গীরকে এখনও বহিষ্কার করা হচ্ছে না-- এই দাবিতে সোচ্চার হন তাঁরা।
প্রবীর চক্রবর্তী: ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের ঠিক আগে তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গীর খানের হঠাত্ সরে দাঁড়ানো। ভোটের লড়াই থেকে পুষ্পার সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে এবার তীব্র ঝড় খোদ ঘাসফুল শিবিরের অন্দরে। জাহাঙ্গীর ইস্যুতে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতেই চলল চরম বাদানুবাদ ও ক্ষোভপ্রকাশ।
কালীঘাটে তৃণমূলের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে সরাসরি প্রশ্ন তুললেন দলের দুই হেভিওয়েট নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহা। দলবিরোধী কাজের জন্য কেন জাহাঙ্গীরকে এখনও বহিষ্কার করা হচ্ছে না-- এই দাবিতে সোচ্চার হন তাঁরা।
বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, ফলতার নির্বাচনী পরিস্থিতি এবং জাহাঙ্গীর খানের প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের বিষয়ে আলোচনার শুরুতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন রাজ্য আইএনটিটিইউসি (INTTUC) সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটের মুখে প্রার্থীর এভাবে রণে ভঙ্গ দেওয়াকে কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছেন না দলের একাংশ।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঋতব্রত সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, নির্বাচনের ঠিক আগের মুহূর্তে দল এবং কর্মীদের এভাবে মাঝদরিয়ায় ফেলে চলে যাওয়া চরম বিশ্বাসঘাতকতা। এমন অপরাধের পরেও কেন জাহাঙ্গীর খানকে দল থেকে বহিষ্কারের মতো কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না? এই সিদ্ধান্ত সাধারণ কর্মীদের মনোবল ভেঙে দিচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন।
ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কড়া অবস্থানের পর বৈঠকের আবহ আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঋতব্রতর বক্তব্য শেষ হতে না হতেই তাঁর সমর্থনে দাঁড়িয়ে যান দক্ষিণ কলকাতার যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর সন্দীপন সাহা।
বলেন, দলের সাধারণ কর্মীরা যেখানে এজেন্সির ভয় এবং বিজেপির নানাবিধ হুমকির সামনে বুক চিতিয়ে লড়াই করছেন, সেখানে জাহাঙ্গীর খানের মতো নেতা শুধু নিজের চামড়া বাঁচাতে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। একে ‘ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত’ বলে হালকাভাবে দেখার কোনও সুযোগ নেই। সন্দীপনও স্পষ্ট ভাষায় জাহাঙ্গীরের কড়া শাস্তি ও দল থেকে বহিষ্কারের দাবি তোলেন।
বৈঠকে দুই নেতার এই চরম ক্ষোভ ও আক্রমণাত্মক সওয়াল শুনে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত করার চেষ্টা করেন স্বয়ং তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জাহাঙ্গীর খানের এই পদক্ষেপে যে দল সুপ্রিমো নিজেও অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, তা ওঁর কথাতেই স্পষ্ট হয়ে যায়।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বৈঠকে মন্তব্য করেন, ‘জাহাঙ্গীরের যদি কোনো সমস্যা বা ক্ষোভ থাকত, তবে এভাবে হঠাৎ সংবাদমাধ্যমে ঘোষণা না করে ওঁর উচিত ছিল অভিষেকের (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়) সাথে সরাসরি কথা বলা।’ দলের নিয়মানুবর্তিতা লঙ্ঘন করে এবং নেতৃত্বের সাথে আলোচনা না করে জাহাঙ্গীরের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যে একেবারেই কাঙ্ক্ষিত ছিল না, তা স্পষ্ট করে দেন দলনেত্রী।
অন্যদিকে, জাহাঙ্গীর খানের পার্টি অফিসের বাইরের দরজায় পোস্টার পড়েছে। তাতে লেখা--
'আমরা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ-এর অধীন বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত ঠিকাদারগণ। গত প্রায় ৭ বছর ধরে টেন্ডারের কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের নানাভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অভিযোগ এই যে, জাহাঙ্গীর খাঁনের পি.এ প্রবীর হাজরা এর মাধ্যমে কাটমানি প্রদান না করলে আমাদের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হত না এবং কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রেও বাঁধার সৃষ্টি করা হত। এই কাটমানির পরিমাণ কয়েক হাজার কোটি টাকা। এই টাকা ক্যামাক স্ট্রিটে পাঠানো হত'।
আমরা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ছোট ও মাঝারি ঠিকাদার। অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে কোনোরকমে সংসার চালাই। তাই দীর্ঘ ৭ বছরে আদায়কৃত কাটমানির অর্থ, সংশ্লিষ্ট তালিকা ও রেকর্ড যাচাইপূর্বক আমাদের নিকট ফেরত দেওয়া হোক এবং আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।
ধন্যবাদান্তে,
বিনীত নিবেদক
সমস্ত ঠিকাদারগণ
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ
নিজেদের জীবিকা ও ব্যবসা বাঁচানোর স্বার্থে আমরা বাধ্য হয়ে বিভিন্ন সময় কাটমানি প্রদান করে কাজ গ্রহণ করেছি। এইভাবে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ নেওয়া হয়েছে।
রাজনৈতিক মহলের পর্যবেক্ষণ
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, জাহাঙ্গীর খানের 'রণভঙ্গ'কে কেন্দ্র করে তৃণমূলের অন্দরে যে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়েছে, এই বৈঠক তারই প্রমাণ। একদিকে দলের অফিশিয়াল বিবৃতিতে জাহাঙ্গীরের সিদ্ধান্তকে 'ব্যক্তিগত' বলে দায় এড়ানোর চেষ্টা হলেও, দলের অন্দরে ঋতব্রত বা সন্দীপনের মতো যুব ও শ্রমিক নেতারা একে 'বেইমানি' হিসেবেই দেখছেন।
বিশেষ করে ডায়মন্ড হারবার লোকসভার অন্তর্গত ফলতায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ঘনিষ্ঠ’ বলে পরিচিত প্রার্থীর এমন আচরণে দলের ভাবমূর্তি মারাত্মক ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে করছে ঘাসফুল শিবিরের একাংশ। এখন দেখার, এই অভ্যন্তরীণ চাপ ও ক্ষোভের মুখে পড়ে দল শেষ পর্যন্ত জাহাঙ্গীর খানের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক বা বহিষ্কারের পদক্ষেপ গ্রহণ করে কিনা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)