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বাজারে গেলেই পকেট ফাঁকা! জামাই ষষ্ঠীর সকালে মানিকতলায় কত কিলো ইলিশ, কত মাংসের দাম?

জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষে কলকাতার মানিকতলা বাজারে উপচে পড়া ভিড় থাকলেও অগ্নিমূল্য বাজারদরের কারণে মধ্যবিত্ত ক্রেতাদের নাভিশ্বাস উঠেছে। সবজি থেকে শুরু করে মাছ-মাংস— সবকিছুর দামই আকাশছোঁয়া।

Published: Jun 20, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:59 AM IST
বাজারে গেলেই পকেট ফাঁকা! জামাই ষষ্ঠীর সকালে মানিকতলায় কত কিলো ইলিশ, কত মাংসের দাম?
Image Credit: প্রতীকী ছবি

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বাজারে গেলেই পকেট ফাঁকা! জামাই ষষ্ঠীর সকালে মানিকতলায় কত কিলো ইলিশ, কত মাংসের দাম?
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