/বাজারে গেলেই পকেট ফাঁকা! জামাই ষষ্ঠীর সকালে মানিকতলায় কত কিলো ইলিশ, কত মাংসের দাম?

নান্টু হাজরা: বছরের এই একটা তো দিন। জামাই বলে কথা, পাতে হরেক পদ না সাজালে কি আর শ্বশুরমশাইয়ের মান থাকে? কিন্তু জামাই আদরের সেই সাধ পূরণে বাধ সাধছে চড়া বাজারদর। জামাই ষষ্ঠীর সকালে কলকাতার অন্যতম প্রধান বাজার মানিকতলায় গিয়ে দেখা গেল তিল ধারণের জায়গা নেই। তবে থলি হাতে বাজারে ঢুকেই পকেটে টান পড়ছে আমজনতার। ফল, সবজি থেকে শুরু করে মাছ কি মাংস— সর্বত্রই যেন দামের ছ্যাঁকা। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক জামাই ষষ্ঠীর দিনে মানিকতলা বাজারের এক্সক্লুসিভ দরদাম:
১. ফলের বাজার
ষষ্ঠীর ডালিতে কালো জাম আর আম-কাঁঠাল তো মাস্ট। কিন্তু ফলের বাজারে হাত দেওয়া দায়।
কালো জাম: ২৫০ টাকা/কেজি
হিমসাগর আম: ১০০ থেকে ১২০ টাকা/কেজি
কাঁঠাল: ১০০ টাকা/কেজি
তরমুজ: ৩০ টাকা/কেজি
২. নিত্যপ্রয়োজনীয় সবজি
জামাইয়ের জন্য শুক্তো, পটল বা বেগুন ভাজা করতে গিয়ে হাত পুড়ছে শাশুড়ি মায়েদের। বেগুন আর ক্যাপসিকাম রীতিমতো পাল্লা দিচ্ছে মাছ-মাংসের সঙ্গে। দৈনন্দিন রান্নার আলু-পেঁয়াজের দাম কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও উৎসবের বাজারে বাকি সবজি বেশ চড়া।
পেঁয়াজ: ৩০ টাকা/কেজি
আলু: ১৫ টাকা/কেজি
আদা ও রসুন: ২০ টাকা/কেজি
বেগুন: ৭০ থেকে ৮০ টাকা/কেজি
টমেটো: ৬০ টাকা/কেজি
ক্যাপসিকাম: ১২০ থেকে ১৫০ টাকা/কেজি
ফুলকপি: ৫০ থেকে ৬০ টাকা/পিস
শশা: ৪০ থেকে ৫০ টাকা/কেজি
পটল, বাঁধাকপি ও ভেন্ডি (ঢ্যাঁড়শ): ৩০ থেকে ৪০ টাকা/কেজি
৩. মাছের বাজার
রুপোলি শস্য থেকে গলদা-বাগদা, সবই মহার্ঘ্য। তাই বলে বাঙালির জামাই ষষ্ঠী আর পাতে বড় মাছ থাকবে না, তা কি হয়? কিন্তু মানিকতলার মাছ বাজারে পা রাখতেই কালঘাম ছুটছে ক্রেতাদের। ইলিশ-চিংড়ির দাম আকাশছোঁয়া।
ইলিশ: ১৫০০ থেকে ১৮০০ টাকা/কেজি
গলদা চিংড়ি: ১০০০ টাকা/কেজি
বাগদা চিংড়ি: ৯০০ টাকা/কেজি
ভেটকি ও পমফ্রেট: ৮০০ টাকা/কেজি
কাতলা (কাটা): ৫০০ টাকা/কেজি
পাবদা: ৫০০ টাকা/কেজি
রুই: ৩৫০ টাকা/কেজি
৪. মাংসের বাজার
মাছের পর যদি জামাই কচি পাঁঠার ঝোলের আবদার করে, তবে পকেট পুরো ফাঁকা হওয়া নিশ্চিত। মুরগির দামও চড়েছে বেশ কয়েক কাঠি।
খাসির মাংস (পাঁঠা): ১১০০ টাকা/কেজি
দেশি মুরগি: ৪০০ টাকা/কেজি
কাটা মুরগি (চিকেন): ১৮০ টাকা থেকে ২৫০ টাকা/কেজি
বাজারের এই অগ্নিমূল্য দেখে অনেক মধ্যবিত্ত ক্রেতাই বলছেন, "জামাই আদর বলে কথা, তাই দাম বেশি হলেও কিনতে তো হবেই। তবে পকেটের অবস্থা বেশ করুণ।" সব মিলিয়ে, দাম যতই চড়া হোক না কেন, জামাইকে ভালো-মন্দ খাওয়াতে কোনও খামতি রাখছেন না শ্বশুর-শাশুড়িরা। মানিকতলা বাজারে আজ পকেটের টান উপেক্ষা করেই চলছে দেদার কেনাকাটা।
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