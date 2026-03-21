Jammu youths kidnapped in Kolkata: জম্মুর ২ যুবককে অপহরণ: কলকাতার হোটেলে হাত-পা বেঁধে রেখে ৩০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি, তারপর

Jammu youths kidnapped in Kolkata:  হাতেনাতে পাকড়াও হরিয়ানার ৫ যুবক। ধৃতদের ট্রানজিট রিমান্ডের নির্দেশ দিল আদালত।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 21, 2026, 07:35 PM IST
জম্মু ২ যুবককে অপহরণ কলকাতায়!

পিয়ালী মিত্র: সিডনি নিয়ে যাওয়ার নাম করে কলকাতায়? জম্মুর দুই যুবককে অপহরণের অভিযোগে গ্রেফতার হরিয়ানার ৫ যুবক। অভিযুক্তদের ট্রানজিট রিমান্ডের নির্দেশ দিল আদালত।

পুলিস সূত্রে খবর,  অপহৃত দুই যুবককে সিডনি যাওয়ার ভিসা করিয়ে দেবে বলেছিলেন এক দালাল। কিন্তু সিডনি বদলে তাঁদের নাকি আসা হয় কলকাতায়! এরপর গত ১০ তারিখ  প্রথমে নিউটাউনে, তারপর প্রগতি ময়দান থানা এলাকায় হোটেল আটকে রাখা হয় ওই দুই যুবককে। বাঁধা ছিল হাত-পাও।  কলকাতা থেকে ফোনে ওই দুই যুবক পরিবারের কাছে ৩০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চায় অভিযুক্তরা। এরপর জম্মু পুলিসের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তে নেমে কলকাতা থেকে হরিয়ানা ৫ যুবককে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল জম্মু পুলিস। প্রগতি ময়দান থানায় এলাকার একটি হোটেল থেকে উদ্ধার করা হল অপহৃতদেরও।

এর আগে, কলকাতায় অপহরণের অভিযোগ ওঠে। পরিবারের দাবি, বাড়িতে ঢুকে বাবা-মায়ের সামনে গান পয়েন্টে ওই যুবককে গাড়ি তুলে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা।  মুক্তিপণ হিসেবে দেড় লক্ষ টাকা দাবি করা হয়। তদন্তে নেমে  ৪ অপহরণকারীকে হাতেনাতে পাকড়াও করে পুলিস।

পুলিস সূত্রে খবর, ভরসন্ধ্যায় অভিযুক্ত সঞ্জয় রজক ও তার দলবল ধাপার বাসিন্দা দিলীপ কুমারের বাড়িতে ঢোকে। এরপর বন্দুক দেখিয়ে পেশায় ওষুধ ব্যবসায়ী দিলীপ কুমারের ১৯ বছরের ছেলে প্রিন্স কুমারকে অপহরণ করে। এর কিছু পরই বাবা দিলীপ কুমারকে হোয়াটসঅ্যাপে একটি ভিডিয়ো পাঠায় ছেলে। যেখানে সে জানায়, সঞ্জয় রজকের দলবল তাকে নিয়ে যাচ্ছে। তারপরই সঞ্জয় রজক মুক্তিপণ বাবদ দেড় লাখ টাকা চেয়ে সরাসরি ফোন করে দিলীপ কুমারকে। মুক্তিপণের দেড় লাখ টাকা নিয়ে হাওড়ায় যেতে বলে। 

এই ঘটনায় প্রগতি ময়দান থানায় অভিযোগ দায়ের করেন দিলীপ কুমার। অভিযোগের ভিত্তিতে সঙ্গে সঙ্গে তদন্তে নামে পুলিস। হাওড়া পিলখানা এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে হাতেনাতে অভিযুক্তদের ধরে পুলিস। ৪ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। সেইসঙ্গে অপহৃত তরুণকেও উদ্ধার করে।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

