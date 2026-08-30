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মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনতে হবে সরকারি আধিকারিকদের! 'জনতার দরবার', কবে-কখন?

Janata Darbar West Bengal:  মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বাধ্যতামূলকভাবে অফিসে হাজির থাকতে হবে প্রশাসনের মাঠপর্যায়ের আধিকারিকদের। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত  অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই সরাসরি সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন সাধারণ মানুষ।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 30, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 04:43 PM IST
মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনতে হবে সরকারি আধিকারিকদের! 'জনতার দরবার', কবে-কখন?
Image Credit: সরকারি আধিকারিকদের &#039;জনতার দরবার&#039;

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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শুনতে হবে মানুষের অভাব-অভিযোগ! এবার সরকারি আধিকারিকদের 'জনতার দরবার'! সপ্তাহে ২ দিন
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