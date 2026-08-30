মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনতে হবে সরকারি আধিকারিকদের! 'জনতার দরবার', কবে-কখন?

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: সপ্তাহে ২ দিন 'জনতার দরবার'। সরকারি আধিকারিকদের জন্য সময়ও বেঁধে দিল নবান্ন। সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনতে মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বাধ্যতামূলকভাবে অফিসে হাজির থাকতে হবে প্রশাসনের মাঠপর্যায়ের আধিকারিকদের। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই সরাসরি সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন সাধারণ মানুষ।
মুখ্যমন্ত্রীর মতোই এবার 'জনতার দরবারে' প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের আধিকারিকরা। যেমন, জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক, মহকুমাশাসক, বিডি, পুর কমিশনার। একই নিয়ম পুলিস কমিশনার, ডিডি, এসপি-র মতো পুলিস আধিকারিকদের ক্ষেত্রেও। নির্দেশিকা জারি করেছেন মুখ্যসচিব।
নির্দেশিকায় উল্লেখ, নির্ধারিত সময়ে কোনও অফিশিয়াল বৈঠক, সফর, পরিদর্শন বা অন্যকোনও কর্মসূচি রাখা যাবে না। অফিসে দৃশ্যমান জায়গায় আধিকারিকের সরকারি ই-মেল ও মোবাইল নম্বর টাঙানো বাধ্যতামূলক। কী অভিযোগ জমা পড়ল? সেই অভিযোগের ভিত্তি কী পদক্ষেপ করা হল? যাবকীয় তথ্য নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নবান্ন তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। নিয়ম মানা হচ্ছে কি না, তা পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা করবে কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতর।
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