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ঝাড়গ্রামে মেডিক্যাল কলেজে এবার উন্নত চিকিত্‍সা, ট্রমা কেয়ার ইউনিট! স্বাস্থ্যভবনে বৈঠক বিধায়কের

তৃণমূল জমানায় কর্ণপাত করেননি স্বাস্থ্য ভবন। পালাবদলের পর ছবিটা কি বদলাবে? ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজে পরিকাঠামো উন্নয়নে ও ভবিষ্যতে ট্রমা কেয়ার ইউনিট তৈরির উদ্যোগ নিলেন বিনপুরের বিজেপি বিধায়ক প্রণত টুডু।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 20, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:14 PM IST
ঝাড়গ্রামে মেডিক্যাল কলেজে এবার উন্নত চিকিত্‍সা, ট্রমা কেয়ার ইউনিট! স্বাস্থ্যভবনে বৈঠক বিধায়কের
Image Credit: নজরে জঙ্গলমহলSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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