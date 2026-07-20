জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূল জমানায় কর্ণপাত করেননি স্বাস্থ্য ভবন। পালাবদলের পর ছবিটা কি বদলাবে? ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজে পরিকাঠামো উন্নয়নে ও ভবিষ্যতে ট্রমা কেয়ার ইউনিট তৈরির উদ্যোগ নিলেন বিনপুরের বিজেপি বিধায়ক প্রণত টুডু।
ঝাড়গ্রামে মেডিক্যাল কলেজের চিকিত্সা পরিকাঠামো নেই। অবস্থা গুরুতর হলে কলকাতা বা অন্যত্র নিয়ে যেতে হয় রোগীদের। এমনকী, কলকাতা নিয়ে যাওয়ার পথে রোগী মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে। বিনপুরের বিধায়ক প্রণত টুডু নিজে চিকিত্সক। দীর্ঘদিন ধরেই পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি জানিয়ে আসছিলেন তিনি। তিনি চান, ভবিষ্যতে ঝাড়গ্রামে ট্রমা কেয়ার ইউনিটও তৈরি হোক।
বিধায়কের অভিযোগ, তৃণমূল জমানায় বহুবার স্বাস্থ্যভবনে দরবার করেছিলেন। কিন্তু স্বাস্থ্যকর্তারা কর্ণপাত করেননি। রাজ্যে এখন বিজেপি সরকার। স্বাস্থ্যভবনে এসে এবার রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার সঙ্গে বৈঠক করলেন বিনপুরের বিধায়ক। ঝাড়গ্রা মেডিক্যাল কলেজে পরিকাঠামো উন্নয়ন ও ট্রমা কেয়ার তৈরি আবেদন জানালেন। বৈঠক করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও। কাজ হবে বলে আশাবাদী চিকিত্সক-বিধায়ক।
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