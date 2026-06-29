/প্রাইভেট টিউশনে না পড়লে ফেল, টিসি! মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ উড়িয়ে কলকাতার সরকারি স্কুলে ধুন্ধুমার

অয়ন ঘোষাল: সাতসকালে কলকাতার এক সরকারি স্কুলে তুলকালাম পরিস্থিতি। যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুলে অভিভাবক-স্কুল কর্তৃপক্ষের মধ্যে ব্যাপক ঝামেলা হয়। অভিভাবকরা স্কুলের গেটের বাইরে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে গেট ধরে টানাটানি শুরু হয় এবং স্কুল চত্বরে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আচমকা কেন এই পরিস্থিতি? অভিভাবকদের অভিযোগ, স্কুলের মর্নিং বিভাগের ভারপ্রাপ্ত টিচার ইনচার্জ বৈশাখী কর মজুমদারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই একাধিক বেনিয়ম চলছে। তাঁর কাছে টিউশন পড়তে না চাইলে ছাত্রছাত্রীদের ফেল করিয়ে দেওয়া বা টিসি দিয়ে স্কুল থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হত বলে অভিযোগ।
মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে উড়িয়ে দেওয়া
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন যে, কোনো সরকারি, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বা সরকার পোষিত স্কুল, সেখানকার কোনো শিক্ষক তারা প্রাইভেট টিউশন করতে পারবেন না। সেই নির্দেশকে তোয়াক্কা না করে এই স্কুলের শিক্ষিকা শুধুই প্রাইভেট টিউশন পড়াচ্ছিলেন তা নয়। যে যে পড়ুয়ারা তার কাছে পড়তেন না তাদের উপর চাপ দেওয়া হত।
টিউশনে বাধ্য করার পাশাপাশি ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহার এবং চূড়ান্ত অব্যবস্থাপনার অভিযোগও তুলেছেন অভিভাবকরা। এক অভিভাবক জানান, পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনের দিন তাঁর সন্তান স্কুলে অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারায়। সেই সময় অন্যান্য শিক্ষকরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেও, অভিযুক্ত শিক্ষিকা তাঁর সঙ্গে চূড়ান্ত দুর্ব্যবহার করেন। ক্ষুব্ধ অভিভাবকদের দাবি, দিনের পর দিন তিনি অভিভাবকদের সঙ্গে দেখাও করতে চান না।
দিনের পর দিন হয়রানির শিকার
অন্য এক অভিভাবক জানান, ভোর ৬টার সময় হঠাৎ করে ছুটির মেসেজ পাঠানো হয়। যার ফলে অনেক পড়ুয়া ও অভিভাবককে স্কুলে এসে ফিরে যেতে হয়। এর প্রতিবাদ করলে উল্টে অভিভাবকদের অপমানজনক কথা শুনতে হয় বলে অভিযোগ।
বেআইনি ভর্তি
শুধু টিউশনির চাপ সৃষ্টিই নয়, স্কুলে বেআইনিভাবে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রেও বড় অঙ্কের আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন অভিভাবকরা। এক অভিভাবকের দাবি, 'সরকারি নিয়ম অনুযায়ী যেখানে ১,২০০–১,৩০০ টাকা ভর্তি ফি। কিন্তু সেখানে তৃণমূলের রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ৩০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে বেআইনিভাবে বহু ছাত্রকে ভর্তি করানো হয়েছে।'
এদিন সকালে প্রায় শখানেক অভিভাবক, তারা হঠাৎ করেই সকলে স্কুলের সামনে জড়ো হন। তারা একযোগে, একবাক্যে টিচার ইনচার্জের বিরুদ্ধে এতদিন ধরে তাদের যা যা অভিযোগ, সেগুলো উগরে দেন। পরিস্থিতি একসময় বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় পৌঁছে যায়, যে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় লেক থানার পুলিস। তারা স্কুলের গেট কার্যত দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো দীর্ঘক্ষণ আগলে রাখে। এই অবস্থায় একজন অভিভাবিকার বিরুদ্ধে টিচার ইনচার্জকে লক্ষ্য করে তেড়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। এক পর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। পরবর্তীতে স্কুলের সহকারী টিচার ইনচার্জ বাইরে এসে অভিভাবকদের আশ্বস্ত করেন। আগামী তিন দিনের মধ্যে সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।
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