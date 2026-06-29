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প্রাইভেট টিউশনে না পড়লে ফেল, টিসি! মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ উড়িয়ে কলকাতার সরকারি স্কুলে ধুন্ধুমার

Kolkata School Chaos: হাজার হাজার টাকা নিয়ে বেআইনি ভর্তি থেকে শুরু করে চূড়ান্ত দুর্ব্যবহার স্কুল শিক্ষিকার বিরুদ্ধে। সোমবার সাতসকালে স্কুলের সামনে অভিভাবকের ব্যাপক বিক্ষোভ।

Written BySoumita Khan Edited By:Soumita Khan
Published: Jun 29, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:23 AM IST
প্রাইভেট টিউশনে না পড়লে ফেল, টিসি! মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ উড়িয়ে কলকাতার সরকারি স্কুলে ধুন্ধুমার
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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