/Khadya Bhavan Incident: আত্মহত্যার চেষ্টা নাকি দুর্ঘটনা? খাদ্যভবনের পাঁচতলা থেকে নীচে পড়ে গেলেন যুগ্ম সচিব

রণয় তেওয়ারি, অয়ন শর্মা: কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটের খাদ্য ভবনে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। খাদ্য ভবনের 'বি' ব্লকের পাঁচতলা থেকে পড়ে গেলেন কৃষি বিপণন দফতরের যুগ্ম সচিব ইন্দ্রদেব ভট্টাচার্য। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে তাঁকে। সোমবার সকাল সাড়ে ১০ টা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার পরই তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা ভবন চত্বরে।
প্রত্যক্ষদর্শী এবং ভবনটির নিরাপত্তারক্ষীরা জানান, সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ হঠাৎই ওপর থেকে ভারী কিছু পড়ার বিকট আওয়াজ শুনতে পান তাঁরা। দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে তাঁরা দেখেন, ভবনের নীচে স্তূপ করে রাখা পুরনো আসবাবপত্রের (চেয়ার, টেবিল) মাঝে রক্তাক্ত ও অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন ওই উচ্চপদস্থ আধিকারিক। তাঁর মাথার পিছনে, গালে এবং চোখে গুরুতর চোট লেগেছে।
নিরাপত্তারক্ষী এবং সেখানে উপস্থিত গাড়িচালকরা মিলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে উদ্ধার করে একটি বেঞ্চে শোয়ান। এরপর খাদ্য ভবনের অন্যান্য কর্মীদের সহযোগিতায় দ্রুত একটি গাড়িতে করে তাঁকে কলকাতার এসএসকেএম (SSKM) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, যুগ্ম সচিব ট্রমা কেয়ারে ভর্তি রয়েছেন। তাঁর অবস্থা অতি সংকট জনক। ট্রমা কেয়ারের রেড জোনে ভর্তি রয়েছেন তিনি।
খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিউ মার্কেট থানার পুলিস এবং লালবাজারের হোমিসাইড বিভাগের পদস্থ আধিকারিকরা। যে জায়গায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, পুলিসের তরফ এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণের সুরক্ষায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ঘটনার সময় সেখানে উপস্থিত থাকা প্রত্যক্ষদর্শী ও নিরাপত্তারক্ষীদের বয়ান রেকর্ড করছে পুলিস। প্রাথমিক তদন্তে পুলিস জানতে পেরেছে, সোমবার সকাল ১০টা ২৫ নাগাদ অফিসে আসেন তিনি। নিজের রুমের মধ্যেই ব্যাগ রাখেন তিনি। ব্যাগের মধ্যে তাঁর মোবাইল ফোনটিও রাখা ছিল। এরপর রুম থেকে বেরিয়ে ৬ তলায় ফিনান্স দফতরের দিকে যাচ্ছিলেন তিনি। তিনি যে নিজের রুম থেকে বের হচ্ছেন, তা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ৬ তলার ফিনান্স দফতরে ইন্দ্রদেব বাবু যে গিয়েছিলেন সেরকম কিছুই পাওয়া যায়নি। পাঁচতলার সিঁড়ির কোণ দিয়েই পড়ে যান। যেখান থেকে তিনি পড়ে যান, সেখানে কোনো সিসিটিভি নেই। তবে তিনি একাই ছিলেন বলে জানতে পেরেছে পুলিস। পুলিস এও জানতে পেরেছে, মাত্র কয়েক মাস আগেই কৃষিজ বিপণন দফতরে যুগ্ম সচিব পদে আসেন তিনি।
যুগ্ম সচিব স্তরের এক কর্মকর্তা কীভাবে এবং কেন পাঁচ তলার সিঁড়ির কোণ থেকে নিচে পড়ে গেলেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। তিনি নিজে অসাবধানতাবশত পিছলে পড়ে গিয়েছেন, নাকি এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য বা কারও হাত রয়েছে— তা এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্তকারী আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ঘটনার সময় তিনি সেখানে একা ছিলেন কি না, নাকি অন্য কারও সঙ্গে কথা বলছিলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সত্য উদ্ঘাটনের জন্য খাদ্য ভবনের ভেতরের সিসিটিভি (CCTV) ফুটেজ সংগ্রহ করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুলিস। প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের ধারনা, তিনি আত্মহত্যার চেষ্টাও করতে পারেন। আরও জানা গিয়েছে, যুগ্ম সচিব যেখান থেকে পড়েছেন, ওই জায়গায় কোনও সিসিটিভি নেই।
অপরদিকে, প্রাথমিক তদন্তে পুলিস এও জানতে পেরেছে, ইন্দ্রদেব বাবু এর আগে ৬তলায় কখনই যাননি। তিনি আত্মহত্যার চেষ্টাই করেছেন, কারণ তাঁর মোবাইল ফোন ব্যাগের মধ্যেই রেখে গিয়েছিলেন তিনি। ধরে নেওয়া যাক, তিনি যদি ৬ তলায় ফিনান্স দফতরে যাচ্ছিলেন, তাহলে নিজের মোবাইল ফোন ব্যাগে কেন রেখে দিয়ে গেলেন, আর এখানেই রহস্য মনে করছে পুলিস। তবে পুলিস জানতে পেরেছে, নার্ভের সমস্যাও ছিল তাঁর। অন্যদিকে, পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলে জানার চেষ্টা করা হচ্ছে পারিবারিক কোনো অশান্তি ছিল কি না। নাকি ঘটনার পেছনে রয়েছে অন্য কোনো কারণ...!
