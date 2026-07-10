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মিনিটে ৮০ মিলিমিটার খনন! এক বছরের মাথায় খিদিরপুর থেকে ভিক্টোরিয়ায় ৬৫০ টনের সুড়ঙ্গদানব ‘দুর্গা’

জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো করিডরের ভূগর্ভস্থ অংশে দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে টানেল তৈরির কাজ। আদিগঙ্গার তলা দিয়ে টানেল বোরিং মেশিন ‘দুর্গা’ সুড়ঙ্গ খনন করতে করতে ভিক্টোরিয়ায় পৌঁছেছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 10, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:44 PM IST
মিনিটে ৮০ মিলিমিটার খনন! এক বছরের মাথায় খিদিরপুর থেকে ভিক্টোরিয়ায় ৬৫০ টনের সুড়ঙ্গদানব ‘দুর্গা’
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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