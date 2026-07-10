/মিনিটে ৮০ মিলিমিটার খনন! এক বছরের মাথায় খিদিরপুর থেকে ভিক্টোরিয়ায় ৬৫০ টনের সুড়ঙ্গদানব ‘দুর্গা’

অয়ন ঘোষাল: জোকা-এসপ্ল্যানেড পার্পল মেট্রো লাইনের সম্প্রসারণে মিলল এক বিরাট সাফল্য। ঠিক এক বছর আগে, ২০২৫ সালের ১০ জুলাই খিদিরপুর থেকে সুড়ঙ্গ খননের কাজ শুরু করেছিল টানেল বোরিং মেশিন ‘দুর্গা’। শুক্রবার ২০২৬ সালের ১০ জুলাই, ঠিক এক বছরের মাথায় সেই কাজ সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল স্টেশন চত্বরে এসে পৌঁছাল এই বিশালাকার মেশিনটি। খিদিরপুর থেকে ভূপৃষ্ঠের প্রায় ১৭ মিটার নিচে এই পাতাল সুড়ঙ্গ তৈরির কাজ চলছে।
‘দুর্গা’ ও ‘দিব্যা’-র যৌথ কর্মযজ্ঞ
খিদিরপুর থেকে পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত ২.৬৫ কিলোমিটার দীর্ঘ যুগ্ম টিউব টানেল (টুইন টানেল) নির্মাণের কাজে নামানো হয়েছে ‘দুর্গা’ এবং ‘দিব্যা’ নামের দুটি অত্যাধুনিক টিবিএম। পার্ক স্ট্রিটমুখী লাইনে সুড়ঙ্গ খননের কাজ করছে। চেন্নাইতে তৈরি হওয়া প্রায় ৯০-৯৫ মিটার লম্বা এবং ৬০০-৬৫০ টন ওজনের এই মেশিনটির সুড়ঙ্গ খননের কাজ ২০২৬ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে শেষ হওয়ার আশা করা হচ্ছে। ‘দিব্যা' কাজ করছে জোকামুখী লাইনে। এই মেশিনের ব্রেকথ্রু ২০২৭ সালের মার্চ মাসে সম্পন্ন হবে বলে মনে করছেন ইঞ্জিনিয়াররা।
নতুন প্রজন্মের টিবিএম-এর প্রযুক্তি ও সুরক্ষা
মেট্রো রেলের তরফে জানানো হয়েছে, এই রুটে ব্যবহৃত নতুন প্রজন্মের টিবিএমগুলি অত্যন্ত নিরাপদ, দক্ষ এবং কলকাতার মাটির গঠনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই মেশিনগুলি প্রতি মিনিটে প্রায় ৮০ মিলিমিটার হারে মাটি খনন করতে সক্ষম। সুড়ঙ্গ কাটার সময় যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে, তার জন্য এতে ইনফ্লেটেবল সিল, প্রেসার ট্রান্সডিউসার, টেল স্কিন গ্রিস লাইন এবং ব্যাকআপ টিএসজি পাম্প-সহ একাধিক আধুনিক ও বিশ্বমানের সুরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল স্টেশনে ‘দুর্গা’-র এই আগমন বেহালা ও জোকার বাসিন্দাদের সরাসরি ধর্মতলার সঙ্গে জুড়বার স্বপ্নকে আরও একধাপ এগিয়ে দিল।