Jorasanko Election 2026 Result: কবি-তীর্থে বিজয়বৈজয়ন্তী ওড়াবেন কোন বিজয়? ওঝা-উপাধ্যায়ে ধুন্ধুমার জোড়াসাঁকো

সৌমিত্র সেন | Updated By: May 4, 2026, 12:32 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জোড়াসাঁকো কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা আসনের মধ্যে অন্যতম। ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্রটি এ পর্যন্ত রাজ্যের ১৭টি বিধানসভা নির্বাচনের সবকটিতেই অংশগ্রহণ করেছে। কলকাতা পৌরসংস্থার ১১টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত এই কেন্দ্রটি সম্পূর্ণভাবে একটি নগরকেন্দ্রিক এলাকা, যেখানে গ্রামীণ ভোটারের কোনো অস্তিত্ব নেই। প্রসঙ্গত, তৃতীয় রাউন্ডের শেষে জোড়াসাঁকো কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী বিজয় ওঝা ৭৬৫৫ ভোটে এগিয়ে।

নামের উৎপত্তি ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব

'জোড়াসাঁকো' নামটির উৎপত্তি হয়েছে একজোড়া বাঁশের সাঁকো থেকে, যা একসময় এই অঞ্চলের একটি খালের উপর বিস্তৃত ছিল। এলাকাটি ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। জায়গাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক ভিটে ও জন্মস্থান হিসেবে বিশ্ব জুড়ে পরিচিত। বর্তমানে এখানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত।

বাংলার নবজাগরণ

জোড়াসাঁকো বাংলার নবজাগরণের অন্যতম কেন্দ্র। কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং কৃষ্ণদাস পালের মতো মনীষীরা এখানে বাস করেছেন ও তাঁদের কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজ এবং ওরিয়েন্টাল সেমিনারির মতো প্রতিষ্ঠানগুলি এই অঞ্চলের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশকে সমৃদ্ধ করেছে।

রাজনৈতিক বিবর্তন ও নির্বাচনী লড়াই

জোড়াসাঁকো একসময় কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি ছিল; তারা মোট ১১ বার এই আসনে জয়লাভ করেছে। ফরওয়ার্ড ব্লক (১৯৫২) এবং জনতা পার্টি (১৯৭৭) একবার করে এখানে জিতেছিল। ১৯৯৮ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করার পর রাজনীতির সমীকরণ বদলে যায়। ২০০১ সাল থেকে তৃণমূল এই কেন্দ্রে টানা পাঁচবার জয়ী হয়েছে। তবে তৃণমূলের এই জয়গুলি এসেছে খুব সামান্য ব্যবধানে:

২০০১: ৭৭৮ ভোটে জয়।

২০০৬: ৮১৯ ভোটে জয়।

২০১৬: ৬,২৯০ ভোটে জয়।

২০২১: বিবেক গুপ্ত বিজেপির মীনা দেবী পুরোহিতকে ১২,৭৪৩ ভোটে পরাজিত করেন।

লোকসভা বনাম বিধানসভা 

এই আসনের আকর্ষণীয় বিষয় হল, বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল জিতলেও গত তিনটি লোকসভা নির্বাচনে জোড়াসাঁকো বিধানসভা এলাকায় বিজেপি ধারাবাহিকভাবে তৃণমূলের চেয়ে এগিয়ে থেকেছে। ২০১৪ সালে ব্যবধান ছিল ১৬,৪৮২ ভোট, ২০১৯ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৩,৮৮২ ভোটে এবং ২০২৪ সালে তা আবার বেড়ে হয় ৭,৪০১। তা সত্ত্বেও, ২০০৯ সালে উত্তর কলকাতা লোকসভা কেন্দ্র গঠিত হওয়ার পর থেকে অনুষ্ঠিত চারটি লোকসভা নির্বাচনের সবকটিতেই তৃণমূল জয়ী হয়েছে।

ভোটার ও ভোটদানের হার

২০২১ সালে এখানে ১,৯৭,৯৫০ জন নিবন্ধিত ভোটার ছিল, যা ২০২৪ সালে সামান্য কমে ১,৯৭,৩৮৮ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অংশের তুলনায় এখানে ভোটদানের হার বেশ কম। ২০২৪ সালে ভোটদানের হার ছিল ৫৩.৫৮%, ২০২১ সালে ছিল মাত্র ৫০.০৮%। এই কম ভোটদানই অনেক সময় নির্বাচনের ফলাফলকে অনিশ্চিত এবং ব্যবধানকে সংকীর্ণ করে তোলে।

অবস্থান ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

রবীন্দ্র সরণি (প্রাক্তন চিতপুর রোড) বরাবর অবস্থিত এই এলাকাটি কলকাতার ব্যস্ততম বাণিজ্যিক অঞ্চলের অংশ। এখানে যেমন পুরনো অট্টালিকা ও সরু গলি রয়েছে, তেমনি রয়েছে আবাসিক ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ঘনবসতি। বড়বাজার, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ এবং কলেজ স্ট্রিটের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকার নিকটবর্তী হওয়ায় এটি সড়কপথ ও মেট্রোর মাধ্যমে চমৎকারভাবে সংযুক্ত। 

২০২৬-এর দিকে নজর

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়েছে, জোড়াসাঁকোতে তত দেখা দিয়েছে তীব্র ও হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা। টানা পাঁচবার জিতলেও তৃণমূলের মাটি এখানে কিছুটা আলগা। বিশেষ করে বড় সংখ্যায় থাকা অবাঙালি ভোটারদের সমর্থনে বিজেপির ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি তৃণমূলের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এর মধ্যে যদি বাম-কংগ্রেস জোট সামান্যতম শক্তিও সঞ্চয় করতে পারে, তবে ফলাফলের পাল্লা যেকোনো দিকে ঝুঁকে যেতে পারে। জোড়াসাঁকোয় কোনো কিছুই নিশ্চিত নয়, এখানে যা খুশি তাই হতে পারে। এই আসনে বিজেপির হয়ে দাঁড়িয়েছেন বিজয় ওঝা। তৃণমূলের হয়ে বিজয় উপাধ্যায়। মূল লড়াই দুই বিজয়ের মধ্যে।

দুই দফায় মিটল ভোট

প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিলে ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিলে বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্য জুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

বিতর্কিত ভোটার তালিকা

ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR)। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশি ভোটারকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার রয়েছে! পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান

কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।

মমতার বাংলা অস্মিতা

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

