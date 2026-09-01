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অবসরপ্রাপ্ত সব সাংবাদিকরাই পাবেন পেনশন, স্বাস্থ্যবিমা-পুজোর বোনাস, নবান্নে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

CM Suvendu Adhikari: মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যারা আয়ুষ্মান ভারতে নথিভূক্ত রয়েছেন তাদের আলাদা করে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনার কার্ড নেওয়ার প্রয়োজন নেই

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 01, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 02:12 PM IST
অবসরপ্রাপ্ত সব সাংবাদিকরাই পাবেন পেনশন, স্বাস্থ্যবিমা-পুজোর বোনাস, নবান্নে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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