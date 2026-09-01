/অবসরপ্রাপ্ত সব সাংবাদিকরাই পাবেন পেনশন, স্বাস্থ্যবিমা-পুজোর বোনাস, নবান্নে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনায় আনার পাশাপাশি সব সাংবাদিকদের জন্য পেনশন দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাকারের আমলে অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকরা পেতেন মাসে ২৫০০ টাকা পেনশন। তবে সেক্ষেত্রে তাদের সরকারি নথিভূক্ত সাংবাদিক হতে হত। এবার সেই অবস্থার বদল হচ্ছে। এবার অবসরের পর সাংবাদিকরা পাবেন ৫০০০ টাকা পেনশন। তবে এক্ষেত্রে ফিল্ড সাংবাদিকদের পাশাপাশি পেনশন পাবেন যারা নিউজ ডেস্কে কাজ করেন এবং যাদের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড নেই।
নবান্নে এক সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারের দুটি প্রকল্পকে আরও উন্নতি শক্তিশালী করছে রাজ্য সরকার। একটি ছিল বিগত সরকারের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প। সেই প্রকল্পের সঙ্গে এই এই স্কিমের তফাত কী তা আমি জানাতে চাই। শুধু পার্থক্যটা বোঝানোর চেষ্টা করব। স্বাস্থ্যসাথীতে বেসরকারি ও সরকারি মিলিয়ে মোট রাজ্যের ১৭০০ হাসপাতালে চিকিত্সার সুযোগ সাংবাদিকরা পেতেন। বর্তমানে আয়ুষ্মান ভারত ও মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনায় সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে রাজ্যের ১৯০০ হাসপাতালে সাংবাদিকরা চিকিত্সার সুযোগ পাবেন। সবচেয়ে বড় সুয়োগ হল আয়ুষ্মান ভারত ও মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা ভারতের ৩৮০০০ সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে চিকিত্সার সুয়োগ পাবেন। তা সে সিএমসি ভেলোর হতে পারে, টাটা ক্যানসার হাসপাতাল হতে পারে, পিজিআই চণ্ডীগড় হতে পারে, দেবী শেঠীর হাসপাতালও হতে পারে।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যারা আয়ুষ্মান ভারতে নথিভূক্ত রয়েছেন তাদের আলাদা করে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনার কার্ড নেওয়ার প্রয়োজন নেই। মুখ্যসচিব খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন ৬ কোটি মানুষ আয়ূষ্মান ভারতে যুক্ত হয়েছেন। যারা সত্তর বছরের উপরে তাদের কোনও ক্রাইটেরিয়া নেই। যারা আয়ূষ্মান ভারতে যুক্ত হতে পারলেন না তাদের আমরা মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্য বিমা কার্ডে যুক্ত করলাম। বিশেষ করে আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদের সপরিবারে যুক্ত করা হল। সিম্বলিক কয়েকটা কার্ড দিলাম। সাংবাদিকরা যারা আবেদন করবেন তারা কার্ড পেয়ে যাবেন।
সাংবাদিকদের পেনশনের কথা ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, বিগত সরকার একটি প্রকল্প চালু করেছিলেন। যারা অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক তাদের ২৫০০ টাকা পেনশন দেওয়া হত। সংখ্যাটা ছিল ১৫০-১৫৫ জনের মতো। সংখ্যাটা খুবই কম। বাজেটে ঘোষণা করেছিলাম আমরা ওই পেনশন ৫০০০ টাকা করব। রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য আমাকে বাজেটের আগে বলেছিলেন, একটা কথা আমি দিয়ে রেখেছি তুমি ওটা করে দিও। সেটা হল অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের ৫০০০ টাকা পেনশন। আমরা সেটা করেছি।
সাংবাদিকদের জন্য যে প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে সেটি হল-
-২০২৬ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে এটি চালু করা হল।
-অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের পেনশন ২৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০০ টাকা করা হল।
-এই প্রকল্পের আওতায় সব সাংবাদিকরাই অর্ন্তভূক্ত হবেন।
-এই প্রকল্পটি তাদের জন্যও যারা নিউজ ডেস্কে কাজ করেন এবং যাদের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড নেই।
-যেহেতু সাংবাদিকরা বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন তাই তাঁরা পেনশনের মত সামাজিক সুরক্ষার সুযোগ পান না। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল সাংবাদিকদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনা।
-নতুন প্রকল্পে সব শ্রেণির গণমাধ্যম কর্মীরা আবেদন করতে পারবেন। যোগ্যতা পূরণের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে।
-যোগ্য হলে কোনও সাংবাদিককে এই প্রকল্পের বাইরে রাখা হবে না। সরকারের উদ্দেশ্য হল সর্বাধিক সংখ্যক সাংবাদিককে এর আওতায় আনা।
শুভেন্দু অধিকারী বলেন, পুজোতে সাংবাদিকদের কিছু টাকা দেওয়া হবে। বিগত সরকারের আমলে কলকাতার সাংবাদিকদের দেওয়া হত ২০০০ টাকা, জেলার সাংবাদিকরা পেতেন ১০০০ টাকা। এবার জেলা ও কলকাতা ভাগ থাকছে না। যারা আবেদন করবেন তারা ৩ হাজার টাকা পাবেন।
সাংবিধাকদের উদ্দেশ্য, মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমালোচনা করবেন। গঠনমূলক পরামর্শও দেবেন। আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে সিএমওতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবেন। তথ্যসংস্কৃতি সচিবের সঙ্গেও দেখা করতে পারেন। দুটি বিষয়ে আমি চাইব আপনারা কঠোর হোন। একটি হল দেশপ্রেমের প্রশ্নে আপনারা কঠোর নীতি নিয়ে চলবেন। কারণ আমরা সবাই মনে করি নেশন ফার্স্ট। দেশ দুর্বল হোক, দেশে অস্থিরতা তৈরি হোক এমন কোনও কাজ আমরা করব না। কিন্তু দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে আপনারা একটি কঠোরতা নিয়ে চলবেন আমি আশা করব। ধর্মীয় আস্থায় আঘাত করা হয় এমন কোনও ভাষা ব্যবহার করবেন না।
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