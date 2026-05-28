Swarup Biswas-Jui Biswas Divorce: 'বিশ্বাস' পরিবারে ভাঙন, বিচ্ছেদের পথে স্বরূপ-জুঁই: টলিপাড়ার দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহারের জের?

Swarup Biswas-Jui Biswas Separation: "প্রভাবশালী পরিবারে থাকলেই ক্ষমতার অপব্যবহার করতে হবে, তা আমার নৈতিকতায় বাঁধে না!" টলিপাড়ার আর্থিক কেলেঙ্কারি ও রাজনৈতিক ডামাডোল ছড়াতেই টালমাটাল দক্ষিণ কলকাতার প্রভাবশালী 'বিশ্বাসের পরিবার'। দীর্ঘদিনের জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে স্বামী স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে আইনি বিচ্ছেদের পথে হাঁটলেন তৃণমূল কাউন্সিলর জুঁই বিশ্বাস। ২০১৬ সালের পর দলের কোন কোন কাজ তিনি মেনে নিতে পারেননি? কেনই বা নিজেকে বললেন 'অড ম্যান আউট'?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পরেই যখন উত্তাল টলিউড আর কাঠগড়ায় ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস। ঠিক তখনই এক বড়সড় বোমা ফাটালেন ৮১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর জুঁই বিশ্বাস। দীর্ঘদিনের জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে স্বামী স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে আইনি বিচ্ছেদের (Divorce) পথে হাঁটার কথা স্পষ্ট করলেন তিনি। প্রভাবশালী 'বিশ্বাস পরিবার'-এর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে জুঁইয়ের এই আকস্মিক ঘোষণা স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য রাজনীতি ও টলিপাড়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি করেছে।
হঠাত্ করে নয়, বরং দীর্ঘ চিন্তাভাবনার পরেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন জুঁই। তিনি বলেন, ২০১৯ সাল থেকেই স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। ২০২০ সালে কোভিড পরিস্থিতির কারণে এক ছাদের তলায় থাকলেও, ২০২৫ সাল থেকে তিনি সম্পূর্ণ আলাদা ঠিকানায় চলে যান। চলতি ২০২৬ সালের শুরুতেই তাঁদের আইনি বিচ্ছেদের প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে।
এতদিন এই খবর গোপন রাখার কারণ হিসেবে জুঁই তাঁর দুই মেয়ের ভবিষ্যতের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি জানান, বড় মেয়ে এখন টিনএজের দিকে যাচ্ছে। এই স্পর্শকাতর সময়ে মেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্যকে তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে চান। জুঁইয়ের কথায়, এটা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, কোনও বিনোদন চ্যানেল নয়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে জেনে জনগণের কোনও উপকার হবে না। আইনি প্রক্রিয়া চলছে, যত দ্রুত সম্ভব এটা মিটে যাক, সেটাই চান তিনি।
তৃণমূলের অন্দরে বিশ্বাস পরিবারের প্রভাব সর্বজনবিদিত। নিন্দুকেরা ভাবতেন স্বরূপ বিশ্বাসের স্ত্রী হওয়ার সুবাদে জুঁই বাড়তি রাজনৈতিক মাইলেজ পাবেন। কিন্তু সেই জল্পনা উড়িয়ে জুঁই জানিয়েছেন, ক্ষমতার অপব্যবহারের ঘোর বিরোধী তিনি। টলিপাড়ায় বিশ্বাস পরিবারের বিরুদ্ধে ওঠা সাম্প্রতিক দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি সাফ জানান, ২০১৯ সাল থেকেই ওই পরিবারের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। ফলে টলিউডের অন্দরে কী ঘটেছে, তা সাধারণ মানুষের মতোই তিনি শুধু শুনেছেন। জুঁই বলেন, প্রভাবশালী পরিবারে থাকলেই যে ক্ষমতার অপব্যবহার করতে হবে, তা তাঁর নৈতিকতার সঙ্গে যায় না।
তিনি আরও জানান, টলিপাড়ার কোনও পার্টি বা প্রিমিয়ারে তিনি কখনও যাননি, এমনকি বন্ধুদের সাথে বাংলা সিনেমা দেখতে গেলেও সবসময় নিজের টাকা দিয়ে টিকিট কাটতেন। তৃণমূলের দীর্ঘদিনের কাউন্সিলর হলেও দলের কাজকর্মের একাংশ নিয়ে মুখ খুলতে ছাড়েননি জুঁই বিশ্বাস। তাঁর মতে, ২০১১ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত প্রথম দফায় দল অনেক ভালো কাজ করেছিল। কিন্তু ২০১৬ সালের পর থেকে চিত্রটা সাময়িকভাবে বদলাতে শুরু করে। ভালো কাজের পাশাপাশি এমন অনেক কাজ হতে থাকে যা মেনে নেওয়া যায় না। নিজের নৈতিকতার জায়গা থেকে সেইসব অনৈতিক কাজ মেনে না নেওয়ার কারণেই তিনি নিজেকে ‘অড ম্যান আউট’ বলে মনে করেন। আপাতত সমস্ত বিতর্ক পেছনে ফেলে দ্রুত আইনি বিচ্ছেদের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে চান জুঁই, যাতে নিজের কাউন্সিলরের দায়িত্ব এবং জনসেবামূলক কাজে তিনি পুরোদমে ফোকাস করতে পারেন।
