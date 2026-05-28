  • /Swarup Biswas-Jui Biswas Divorce: বিশ্বাস পরিবারে ভাঙন, বিচ্ছেদের পথে স্বরূপ-জুঁই: টলিপাড়ার দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহারের জের?

Swarup Biswas-Jui Biswas Separation: 'বিশ্বাস' পরিবারে ভাঙন, বিচ্ছেদের পথে স্বরূপ-জুঁই: টলিপাড়ার দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহারের জের?

Swarup Biswas-Jui Biswas Separation: "প্রভাবশালী পরিবারে থাকলেই ক্ষমতার অপব্যবহার করতে হবে, তা আমার নৈতিকতায় বাঁধে না!" টলিপাড়ার আর্থিক কেলেঙ্কারি ও রাজনৈতিক ডামাডোল ছড়াতেই টালমাটাল দক্ষিণ কলকাতার প্রভাবশালী 'বিশ্বাসের পরিবার'। দীর্ঘদিনের জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে স্বামী স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে আইনি বিচ্ছেদের পথে হাঁটলেন তৃণমূল কাউন্সিলর জুঁই বিশ্বাস। ২০১৬ সালের পর দলের কোন কোন কাজ তিনি মেনে নিতে পারেননি? কেনই বা নিজেকে বললেন 'অড ম্যান আউট'? 

Written BySoumita MukherjeeUpdated bySoumita Mukherjee
Published: May 28, 2026, 07:48 PM IST|Updated: May 28, 2026, 07:48 PM IST
Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

