/বড় খবর: ২১ জুলাই কার? মমতা না ঋতব্রতর? কোন শিবির করবে শহিদ দিবস পালন? এল বিরাট নির্দেশ

পিয়ালি মিত্র: বিগত ৩৩ বছর ধরে যে ধর্মতলা ছিল তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ের চেনা মঞ্চ, ২০২৬-এ এসে তাতেই সর্বকালীন বড় ধাক্কা খেল ঘাসফুল শিবির। ব্যস্ত রাস্তায় যান চলাচল সচল রাখতে এবং আদালতের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে এবার ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে ‘শহিদ দিবসের’ সভা করার অনুমতি দিল না কলকাতা পুলিস। লালবাজারের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ধর্মতলার মত ব্যস্ত জায়গায় রাস্তা আটকে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি করা যাবে না। তাই মমতার কালীঘাট তৃণমূল বা ঋতব্রতর তৃণমূল কেউই ২১ জুলাই সভা করতে পারবে না বলেই কলকাতা পুলিস পরিষ্কার জানিয়েছে।
সবচেয়ে বড় কথা, দল ভেঙে টুকরো হওয়া এই আবহে এবার দুই তৃণমূল শিবিরই ধর্মতলায় সভার জন্য অনুমতি চেয়েছিল।
কেন এই নিষেধাজ্ঞা?
হাইকোর্টের নির্দেশ অবমাননার জনস্বার্থ মামলায় সম্প্রতি বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিস দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। ২০১৮ সালেই কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বন্ধ করে সভা করা যাবে না। কিন্তু আদালতের সেই নির্দেশ ‘না মেনে’ গত ২০২৫ সালেও ধর্মতলায় সভা করেছিল তৃণমূল। এবার সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই সুর চড়িয়েছে লালবাজার।
এরই মধ্যে রবিবার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে ফিতে নিয়ে মাপজোক করতে দেখা গিয়েছিল কালীঘাট তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ, রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেনদের। বিষয়টি নিয়ে সোমবার বিধানসভায় ক্ষোভপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কটাক্ষের সুরে বলেন, 'ফিতে নিয়ে মাপতে চলে গিয়েছেন! আপনাদের সভায় অনেক লোক হবে। ব্রিগেডে চলে যান।' এর পরেই কুণাল-দোলাদের বিরুদ্ধে রাস্তায় যানচলাচলের বাধা দেওয়ার অভিযোগে মামলা দায়ের করে পুলিস এবং তার পরদিনই আসে সভার নিষেধাজ্ঞা।
কী বলছে দুই শিবির ও বিরোধী দল?
এই সিদ্ধান্তের পর রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ের মাহাত্ম্য সেদিনই শেষ হয়ে গিয়েছে, যেদিন অনুমতি দেওয়া অফিসার মণীশ গুপ্ত তৃণমূলের টিকিটে জয়লাভ করেছেন। আদালত কেন অনুমতি দিল না, সেটা আদালতই বলতে পারবে।'
অন্যদিকে, কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী জানান, পুলিসের চিঠি এখনও হাতে না পাওয়ায় তাঁরা এখনই মন্তব্য করবেন না। তবে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, পাঁচ জন কর্মী থাকলেও তিনি মিটিং করবেন এবং সবাইকে সমবেত হতে বলেছেন। পাল্টা ঋতব্রত শিবিরের মুখ্যসচেতক আখরুজ্জামান বলেন, 'আমরা আমাদের শহিদ দিবস পালন করবই। তবে তা মানুষের অসুবিধা করে হবে না। আমরা সবাই মিলে বসে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব।'
একুশে জুলাইয়ের ইতিহাস
১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই তৎকালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্রের দাবিতে মহাকরণ অভিযানকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল তিলোত্তমা। পুলিসের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৩ জন কর্মী। সেই থেকে এই দিনটি 'শহিদ দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। ২০১১ সালে ব্রিগেড এবং ২০১৩ ও কোভিডকালে (২০২০-২০২১) ধর্মতলার বাইরে সভা হলেও, ধর্মতলাই ছিল এই সভার মূল কেন্দ্রবিন্দু।
কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দল যখন দ্বিধাবিভক্ত এবং পুলিস-আদালতের কড়া অবস্থান, তখন প্রশ্ন উঠছে-- তাহলে এই বছরের ২১ জুলাই কার? কোন শিবির শেষ পর্যন্ত শহিদ দিবসের মূল উত্তরাধিকার দাবি করতে পারবে এবং ধর্মতলা বাদ দিয়ে কোন বিকল্প মঞ্চে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে, তা নিয়ে এখন রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র জল্পনা।
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