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বড় খবর: ২১ জুলাই কার? মমতা না ঋতব্রতর? কোন শিবির করবে শহিদ দিবস পালন? এল বিরাট নির্দেশ

21 July TMC Shahid Diwas Celebration: হাইকোর্টের নির্দেশ অবমাননার জনস্বার্থ মামলায় সম্প্রতি বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিস দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। ২০১৮ সালেই কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বন্ধ করে সভা করা যাবে না।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 30, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:05 PM IST
বড় খবর: ২১ জুলাই কার? মমতা না ঋতব্রতর? কোন শিবির করবে শহিদ দিবস পালন? এল বিরাট নির্দেশ
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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