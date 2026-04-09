  • TMC missed call strategy: একটা মিসড কল করলেই যে কোনও সাহায্যে হাজির তৃণমূল: ভোট-বাংলায় নতুন রণকৌশল জানালেন মহুয়া

TMC missed call strategy:  'আপনাদের কাছে ছোট্ট অনুরোধ, এই নম্বরে ৯৭৩৮০৯৭৩৮০ এই ফোন নম্বরে একটা মিসড কল দিয়ে, সকল কর্মী-সমর্থকদের যেন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে তাঁর সমর্থন জানায়'।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 9, 2026, 06:28 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিডিটাল ব্যুরো: জাস্ট একটা মিসড কল দিলেই হবে! ভোট-বাংলার জনসংযোগে নয়া কৌশল নিল তৃণমূল। সোশ্যাল মিডিয়ায় নম্বরটিও জানিয়ে দিলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র। বললেন, 'মিসড কলটা অবশ্যই দেবেন'।

ছাব্বিশে বাংলায় জমজমাট ভোটের লড়াই। চলতি মাসেই দু'দফায় নির্বাচন। প্রচার চলছে জোরকদমে। লক্ষ্য একটাই, অল্প সময়ে আরও বেশি সংখ্যকের মানুষের কাছে পৌঁছনো। এদিন ফেসবুকে একটি ভিডিয়োও পোস্ট করে মহুয়া মৈত্র বলেন, 'আপনাদের কাছে ছোট্ট অনুরোধ, এই নম্বরে ৯৭৩৮০৯৭৩৮০ এই ফোন নম্বরে একটা মিসড কল দিয়ে, সকল কর্মী-সমর্থকদের যেন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে তাঁর সমর্থন জানায়'।

মহুয়া বলেন, 'সবাই দেখছেন, তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার মানুষের হয়ে লড়াই করে যাচ্ছে। একদিকে বিজেপি, 'নির্বাচন কমিশন সমস্ত তাদের ক্ষমতা, আর একদিনে একা মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় আর তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু আমরা একা নই। আপনারা আমাদের সাথে আছেন। এই লড়াইয়ে আমরা জিতব'। তৃণমূল সূত্রে খবর, যাঁরা মিসড কল দেবেন, তাঁদের একটা  ডেটাবেস তৈরি করা হবে। সেই ডেটাবেসের ভিত্তিতেই সমর্থকদের সঙ্গে দলের তরফে নিয়মিত যোগাযোগ করা হতে পারে।

এর আগে, বাংলায় মিসড কলের মাধ্যমে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে নেমেছিল বিজেপি। একটি নির্দিষ্ট নম্বরে মিসড কল দিলেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দলের সদস্য়পদ দেওয়া হচ্ছিল। টার্গেট ছিল এক কোটি। লক্ষ্যপূরণে রীতিমতো কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়েছিলেন বিজেপির তত্‍কালীন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বিভিন্ন বিধানসভা এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে সদস্য সংগ্রহ চালাচ্ছিলেন তিনি। দলের রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য তো আবার বিয়ের নিয়মন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে কনেকেই বিজেপি সদস্য বানিয়ে ফেলেছিলেন।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

