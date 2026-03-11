English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • খবর
  • কলকাতা
  • R G Kar Case Update: বিগ ব্রেকিং: অন্ধকারে আরজি কর মামলা? সরে দাঁড়ালেন খোদ বিচারপতিই, আকুল আর্তি নির্যাতিতার মা-বাবার

R G Kar Case Update: বিগ ব্রেকিং: অন্ধকারে আরজি কর মামলা? সরে দাঁড়ালেন খোদ বিচারপতিই, আকুল আর্তি নির্যাতিতার মা-বাবার

Justice Debangshu Basak in R G Kar Case: আরজি কর নির্যাতিতার বাবা-মা প্রথম থেকেই নিম্ন আদালতের রায়ে অসন্তুষ্ট।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 11, 2026, 07:03 PM IST
R G Kar Case Update: বিগ ব্রেকিং: অন্ধকারে আরজি কর মামলা? সরে দাঁড়ালেন খোদ বিচারপতিই, আকুল আর্তি নির্যাতিতার মা-বাবার
আর জি কর কাণ্ডে রাজপথে বিক্ষোভ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৪ সালের ৯ অগস্ট আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের নৃসংশ ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বিচার পাওয়ার আশায় যখন দিন গুনছে গোটা দেশ, ঠিক তখনই কলকাতা হাইকোর্টে এক নজিরবিহীন মোড় নিল এই মামলা। মঙ্গলবার আরজি কর-কাণ্ড সংক্রান্ত সমস্ত মামলা থেকে অব্যাহতি নিলেন বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। সিবিআই-এর আবেদন, নির্যাতিতার পরিবারের পৃথক মামলা এবং দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় রায়ের সাজা সংক্রান্ত— সব কটি আবেদন থেকেই এই ডিভিশন বেঞ্চ সরে দাঁড়াল। এর ফলে ঝুলে থাকা এই মামলার শুনানি যে আরও দীর্ঘায়িত হতে চলেছে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কেন সরে দাঁড়াল ডিভিশন বেঞ্চ?

বিচারপতি দেবাংশু বসাক এদিন আদালতে স্পষ্ট করে দেন যে, কয়েকটি যুক্তিসঙ্গত কারণে তারা এই মামলা থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। তার উল্লেখযোগ্য কারণগুলি হলো:

১. অধিকারক্ষেত্রের পরিবর্তন: বিচারপতি বসাক জানান, তৎকালীন প্রধান বিচারপতির নির্দেশে যখন এই মামলাটি তাদের কাছে এসেছিল, তখন এই বেঞ্চ ফৌজদারি সংক্রান্ত আবেদন বা 'ফৌজদারি আপিল' শুনত। কিন্তু বর্তমানে এই ডিভিশন বেঞ্চ আর নিয়মিতভাবে ফৌজদারি মামলা শোনে না।
২. সময়ের অভাব: আদালত সাফ জানায় যে, এটি কোনো ‘ট্রায়াল কোর্ট’ বা নিম্ন আদালত নয়। হাইকোর্টে অন্যান্য বহু গুরুত্বপূর্ণ মামলা বিচারাধীন থাকে। প্রতিদিন শুধুমাত্র এই একটি মামলার দীর্ঘ শুনানি চালানো এই বেঞ্চের পক্ষে সম্ভব নয়।
৩. সার্কিট বেঞ্চের ব্যস্ততা: এই ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতিদের নিয়ম অনুযায়ী মাঝেমধ্যেই সার্কিট বেঞ্চে নিযুক্ত হতে হয়। ফলে নিরবচ্ছিন্নভাবে আরজি করের মতো স্পর্শকাতর ও জটিল মামলার শুনানি করা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

বিচারপতি আরও উল্লেখ করেন যে, নির্যাতিতার পরিবার ইতিমধ্যেই দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়ে প্রধান বিচারপতির কাছে ইমেল করেছে। কিন্তু বর্তমান পরিকাঠামোয় এই বেঞ্চ থেকে তা দ্রুত শেষ করা সম্ভব নয়।

পরিবারের অভিযোগ ও সিবিআই-এর ভূমিকা

আরজি কর নির্যাতিতার বাবা-মা প্রথম থেকেই নিম্ন আদালতের রায়ে অসন্তুষ্ট। নিম্ন আদালত মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলেও, পরিবারের দাবি— এই অপরাধে সঞ্জয় একা ছিল না। প্রমাণ লোপাট থেকে শুরু করে একাধিক ব্যক্তির জড়িত থাকার ইঙ্গিত ডিএনএ রিপোর্টে মিলেছে বলে তাদের দাবি। সিবিআই তদন্তের গতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে তারা হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন যাতে ঘটনার পূর্ণ সত্য সামনে আসে এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা হয়।

অন্যদিকে, সিবিআই সঞ্জয় রায়ের ফাঁসি চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করেছিল। ৫ মাস ধরে এই মামলাগুলি ঝুলে থাকলেও একদিনও শুনানি হয়নি বলে অভিযোগ নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের। পরিবারের পক্ষ থেকে প্রধান বিচারপতি সুজয় পালকে চিঠি লিখে জানানো হয়েছিল যে, তারা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

মামলা ছাড়ার পালা ও বর্তমান পরিস্থিতি

আরজি কর মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘটনা এটিই প্রথম নয়। এর আগে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষও এই মামলা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর মামলাটি বিচারপতি দেবাংশু বসাকের বেঞ্চে গিয়েছিল। মাঝে একবার বিচারপতি বসাক সরে দাঁড়ালেও মামলাটি পুনরায় তার কাছেই ফিরে আসে। মঙ্গলবার ফের তিনি চূড়ান্তভাবে এই মামলা ছেড়ে দিলেন।

বর্তমানে হাইকোর্টে ফৌজদারি আপিল শোনার জন্য বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেঞ্চ থাকলেও, তিনি একটি বিশেষ কমিটির (SIR) কাজে ব্যস্ত থাকায় সেখানেও নিয়মিত শুনানি হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে আরজি কর মামলার ভবিষ্যৎ এক গভীর অনিশ্চয়তার মুখে পড়ল।

পরবর্তী পদক্ষেপ কী?

নিয়ম অনুযায়ী, ডিভিশন বেঞ্চ মামলা রিলিজ করে দেওয়ার পর বিষয়টি পুনরায় প্রধান বিচারপতির কাছে যাবে। প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এখন ঠিক করবেন কোন নতুন ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হবে। ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই মামলাকে কেন্দ্র করে যখন রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে, তখন বিচারপ্রক্রিয়ার এই দীর্ঘসূত্রিতা সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করছে।

তিলোত্তমার বাবা-মায়ের লড়াই এখন হাইকোর্টের এক বেঞ্চ থেকে অন্য বেঞ্চে ঘুরছে। ন্যায়বিচারের আশায় তারা সিআইডি বা পুলিশের ওপর আস্থা হারিয়ে সিবিআই-এর দ্বারস্থ হয়েছিলেন, কিন্তু এখন সেই তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়া— উভয়ই কার্যত থমকে দাঁড়িয়েছে। 'বিচার বিলম্বিত হওয়া মানে বিচার অস্বীকার করা'— এই প্রবাদটিই এখন আরজি কর মামলার ক্ষেত্রে রূঢ় বাস্তব হয়ে ধরা দিচ্ছে।

 

