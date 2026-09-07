/১৩ বছরে বহু গুরুত্বপূর্ণ রায়দান! বুধে শপথ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগের, রইল সম্পূর্ণ বায়োডেটা

অর্ণবাংশু নিয়োগী: বিচারপতি রবীন্দ্র বিঠলরাও ঘুগে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের সুপারিশের পর কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রক বিচারপতি ঘুগেকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে অনুমোদন দিয়েছেন। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকের অনুমোদনের পর রাষ্ট্রপতিও তাঁর নিয়োগপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। এখন শুধু কলকাতা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি হিসাবে বিচারপতি রবীন্দ্র বিঠলরাও ঘুগের শপথগ্রহণের অপেক্ষা। শপথগ্রহণ হবে আগামী বুধবার।
বিচারপতি রবীন্দ্র বিঠলরাও ঘুগের জন্ম ১৯৬৬ সালের ৯ জুলাই। পিতা উপাচার্য অধ্যাপক ভি. বি. ঘুগে এবং মাতা মীনা ঘুগে। কোলহাপুরের সেন্ট জেভিয়ার্স হাই স্কুল থেকে স্কুল জীবন শেষ করেন বিচারপতি রবীন্দ্র বিঠলরাও ঘুগে। এরপর কোলহাপুরের শাহাজি ল' কলেজ এবং ঔরঙ্গাবাদের এম.পি. ল' কলেজ থেকে ১৯৯০ সালে পাঁচ বছরের আইন কোর্স সম্পন্ন করেন। ১৯৮৯ সালে মারাঠওয়াদা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মুট কোর্ট' প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। আইন পেশার পাশাপাশি একজন দক্ষ ক্রিকেটারও বিচারপতি রবীন্দ্র বিঠলরাও ঘুগে। স্কুল, ল' কলেজ এবং জেলা দলের হয়ে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি। ১৯৯০ সালে আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন ঘুগে। এরপর বম্বে হাইকোর্ট এবং বিভিন্ন শ্রমিক আদালতে মামলা পরিচালনা করেন। ২০১৩ সালের জুন মাসে তিনি বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। সম্প্রতি বম্বে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ছিলেন।
বিচারপতি রবীন্দ্র বিঠলরাও ঘুগে তাঁর ১৩ বছরের বিচারপতির জীবনে বহু গুরুত্বপূর্ণ রায়দান করেছেন। যারমধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য এফআইআর-এর কপি না দেওয়া এবং জরিমানা সংক্রান্ত রায়। পালঘর জেলার একটি অর্থনৈতিক অপরাধের মামলায় অভিযুক্তদের এফআইআর বা অভিযোগের কপি দিতে পুলিস অস্বীকার করেছিল। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এফআইআর-এর কপি দেওয়া আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক। পুলিস এতে গাফিলতি করায় পালঘরের ওয়াদা থানার দায়িত্বরত পুলিস আধিকারিকে ২৫,০০০ টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়। মহারাষ্ট্র সরকার এই জরিমানা মকুবের আবেদন জানালে আদালত তা খারিজ করে দেয়। শুনানির সময় বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে মন্তব্য করেন, "পুলিসের আচরণ আদালতের সামনে সহযোগিতাপূর্ণ হলেও, থানার ভিতরে তারা এমন আচরণ করে যেন তারা সেখানকার প্রভু।"
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