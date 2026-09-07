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১৩ বছরে বহু গুরুত্বপূর্ণ রায়দান! বুধে শপথ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগের, রইল সম্পূর্ণ বায়োডেটা

Calcutta High Court Chief Justice Ravindra Vithalrao Ghuge: বম্বে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে-ই এবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগের বিখ্যাত মন্তব্য, "পুলিসের আচরণ আদালতের সামনে সহযোগিতাপূর্ণ হলেও, থানার ভিতরে তারা এমন আচরণ করে যেন তারা সেখানকার প্রভু।"

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Sep 07, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:21 PM IST
১৩ বছরে বহু গুরুত্বপূর্ণ রায়দান! বুধে শপথ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগের, রইল সম্পূর্ণ বায়োডেটা

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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