/সুজিত বসুর জামিন মামলায় নাটকীয় মোড়! বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বড় পদক্ষেপে তোলপাড়

অর্ণবাংশু নিয়োগী: পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জেলবন্দি রাজ্যের প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা সুজিত বসু। প্রাক্তন মন্ত্রীর মামলায় এবার নাটকীয় মোড়। সুজিত বসুর মামলা থেকে অব্যাহতি নিলেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। সুজিত বসুকে বেআইনিভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে।
বিচারপতি আদালতে জানালেন সুজিত বসুর মামলার শুনানি শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনি রায়দান স্থগিত রেখেছিলেন। কিন্তু গতকাল ১৮ অগাস্ট আবেদনকারী সুজিত বসুর পক্ষের কোনও এক আইনজীবী বিচারপতির অনুপস্থিতিতে তাঁর চেম্বারে যান। তাঁর চেম্বারে থাকা ফাইল নিয়ে আসার জন্য বিচারপতির ব্যক্তিগত সেক্রেটারিকে বলেন। বিচারপতির শুভ্রা ঘোষের মন্তব্য ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক। বিষয়টি তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে জানিয়েছেন। তাই এই মামলা থেকে অব্যাহতি নিলেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। মামলাটি এখন প্রধান ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির কাছে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি পরবর্তী বিচারপতি ঠিক করবেন যিনি এই মামলার শুনানি গ্রহণ করবেন।
প্রসঙ্গত, গত সোমবার অর্থাত্ ১৭ অগাস্ট সুজিত বসুর মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে দীর্ঘ সওয়াল-জবাব চলে। সেখানে সুজিত বসু আইনজীবী মনু সিঙ্ঘভি দাবি করেন, পুর নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির তদন্ত ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে তাঁর মক্কেলকে কারাবন্দি করে রাখা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি এই গ্রেফতারির পক্ষে যথাযথ কোনও যুক্তি বা ব্যাখ্যা দিতে পারেনি।
কেন গ্রেফতার করা হয়েছিল সুজিত বসুকে?
গত ১১ মে পুর দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেফতার হন প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসু। অভিযোগ, দক্ষিণ দমদম পুরসভার চাকরির দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে টাকা নিয়েছেন সুজিত বোস। তদন্তে উঠে আসা প্রধান অভিযোগগুলো হল: উপ-পৌরপ্রধান থাকাকালীন পৌরসভার বিভিন্ন দফতরে প্রায় ১৫০ জনকে বেআইনিভাবে নিয়োগ করার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।
আরও অভিযোগ, নিয়োগের বিনিময়ে চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে সংগৃহীত কোটি কোটি টাকা দিয়ে তিনি একাধিক বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিনেছিলেন। তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এমন কিছু বড় অঙ্কের আর্থিক লেনদেনের হদিস পাওয়া গিয়েছে, যেগুলোর কোনও সদুত্তর তিনি দিতে পারেননি।
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