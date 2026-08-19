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সুজিত বসুর জামিন মামলায় নাটকীয় মোড়! বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বড় পদক্ষেপে তোলপাড়

Sujit Bose: সুজিত বোসের মামলা ছাড়লেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। মামলা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও, রায়দান স্থগিত রেখেও মামলা ছাড়লেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 19, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:43 AM IST
সুজিত বসুর জামিন মামলায় নাটকীয় মোড়! বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বড় পদক্ষেপে তোলপাড়

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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