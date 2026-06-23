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‘বালু’রও মোহভঙ্গ! মমতার সঙ্গে ২৮ বছরের সম্পর্ক শেষ,ঋতব্রতর দুয়ারে জ্যোতিপ্রিয়?

মঙ্গলবার দুপুরে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাত করবেন তিনি। দলের কর্তৃত্ব নিয়ে তৃণমূলের দুই শিবিরের লড়াই যখন তুঙ্গে, তখন বালুর এমন পদক্ষেপে বাড়ল জল্পনা। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 23, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:49 PM IST
‘বালু’রও মোহভঙ্গ! মমতার সঙ্গে ২৮ বছরের সম্পর্ক শেষ,ঋতব্রতর দুয়ারে জ্যোতিপ্রিয়?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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