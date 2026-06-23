/‘বালু’রও মোহভঙ্গ! মমতার সঙ্গে ২৮ বছরের সম্পর্ক শেষ,ঋতব্রতর দুয়ারে জ্যোতিপ্রিয়?

প্রবীর চক্রবর্তী: তৃণমূলের অন্দরে চলা তীব্র ডামাডোলের মাঝেই এবার বড়সড় রাজনৈতিক ধামাকা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী তথা রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্য ও বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এবার বিদ্রোহ গোষ্ঠীর নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরতে চলেছেন বলে জোর জল্পনা রাজনৈতিক মহলে। সম্প্রতি বিধানসভায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি। তাহলে কি মমতার সঙ্গ ত্যাগ! এবার কি ঋতব্রতর হাত ধরছেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক?
বিধানসভায় নজিরবিহীন সাক্ষাৎ
কয়েক দিন আগেই শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তৃণমূলের নবগঠিত জাতীয় কর্মসমিতিসহ সমস্ত সাংগঠনিক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার একদা দাপুটে নেতা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। কিন্তু দল ছাড়ার পরই বিধানসভায় গিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর এই বৈঠক নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিধানসভায় বর্তমানে ঋতব্রতর নেতৃত্বাধীন ৫৮ জন বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়কের গোষ্ঠীটিই প্রধান বিরোধী দলের তকমা পেয়েছে।
কেন এই দলবদল ও নতুন জল্পনা?
২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের ধাক্কায় তৃণমূল কংগ্রেস এখন চরম সংকটে। দলে মমতা-অভিষেক বিরোধী হাওয়া তীব্র হতেই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৈরি হয়েছে নতুন ‘আসল তৃণমূল’ শিবির। রেশনের দুর্নীতি মামলায় জড়িয়ে গ্রেফতার হওয়ার পরও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলেন জ্যোতিপ্রিয়। কিন্তু দল এখন খণ্ডবিখণ্ড। তাই তৃণমূলের সমস্ত পদ ছাড়ার পর তিনি কি এবার ঋতব্রতদের নতুন ‘জাতীয় কর্মসমিতি’ বা নতুন ব্লকে যোগ দিচ্ছেন, তা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।
জ্যোতিপ্রিয় জানিয়েছেন, ‘পেনশন সংক্রান্ত কাগজপত্র জমা দিতে বিধানসভায় যাব। তারপরই একবার ঋতব্রতর সঙ্গে দেখা করে আসবো।’ তবে রাজনৈতিক মহলের মত, এই সাক্ষাৎ শুধুমাত্র ‘সৌজন্যমূলক’ নয়। তৃণমূলের ঘর ভাঙার খেলায় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মতো হেভিওয়েট নেতার ঋতব্রত শিবিরে যাওয়া কালীঘাটের জন্য অত্যন্ত বড় ধাক্কা হতে পারে।
এক নজরে জ্যোতিপ্রিয়র রাজনৈতিক সফর
প্রসঙ্গত, ঘাসফুল জমানায় খাদ্য ও বনমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ‘ঘনিষ্ঠ’ বালু। ১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। দল গঠনের ঠিক তিন বছর পর, ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হন তিনি। সেই সময়ে গোটা রাজ্যে এবং বিশেষ করে উত্তর ২৪ পরগনায় বামফ্রন্টের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল।
ফলে রাজনৈতিক মহলে ‘লালদুর্গ’ হিসেবে পরিচিত এই জেলায় ভোটের ময়দানে নামা তাঁর জন্য ছিল এক বিরাট অগ্নিপরীক্ষা। সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিকূলতা ও কঠিন চ্যালেঞ্জ সসম্মানে পার করে বাম প্রার্থীকে হারিয়ে প্রথমবার বিধায়ক নির্বাচিত হন জ্যোতিপ্রিয়। সেই ঐতিহাসিক জয়ের পর দলের অন্দরে ও রাজ্য রাজনীতিতে তাঁর ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং উত্তর ২৪ পরগনায় তৃণমূলের অন্যতম প্রধান কাণ্ডারী হয়ে ওঠেন তিনি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)