সুমনের ভোলবদল! 'যা করলেন, মনে রাখব', দরাজ সার্টিফিকেট বিজেপি বিধায়ক পাপিয়া অধিকারীকে

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: বদলের বাংলায় এবার ভোলবদল কবীর সুমনের। 'একদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে গেল', বিজেপি বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী দরাজ সার্টিফিকেট দিলেন প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ। বললেন, 'নতুন সরকার এসে কাজ করছে। পাড়ার দিয়ে নজর দিচ্ছে, ময়লা জমে থাকছে না। জল পাচ্ছি, বিদ্যুত্ পাচ্ছি। ময়লা সরানো হচ্ছে ঠিক সময়মতো। মোটামুটি এর বাইরে আমি কিছু ভাবতেও পারছি না। আমি প্রীত, আমার ধারনা, আমার যারা সহনাগরিক, তারা একই কথা বলবেন। বিধায়ক পাপিয়া আধিকারি এই পাড়াটার জন্য যা করলেন, আমার মনে থাকবে'।
ভিডিয়ো বার্তার সুমন জানিয়েছেন, 'অল্প কিছুদিন আগে পাড়ায় একটা সমস্যা দেখা দেয়। এখানে একটা লম্বা গাছ আছে, আমার বাড়ির পাশেই। সেই গাছটি খুবই দরকারি। সমস্যা হল গাছটি এত লম্বা যে, ঝড়বৃষ্টি হলে নুয়ে পড়ে। পাশেই বিদ্য়ুত্বাহী তার, তার ওপর। এরফলে গুরুতর সমস্যা দেখা দিতে পারে। কার কাছে যাব? এই পাড়ায় যিনি আগে কাউন্সিলর ছিলেন, আমি জানি তার কী হয়েছে, তাকে আর ধরতে পারছি না। নতুন সরকার এসেছে। আমি নতুন সরকারের কাউকে চিনি না। কী করব'!
সুমনের কথায়, 'আমার এক পরিচিত মানুষ। তাঁকে ধরে বিজেপি দলের যিনি নতুন বিধায়ক, এই টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের, পাপিয়া আধিকারি, তাঁর হোয়াটস অ্যাপ নম্বর জোগাড় করি। তাঁর সঙ্গে তো পরিচয় নেই। হোয়াটস অ্য়াপে বার্তা দিই যে এই হল আমাদের সমস্য়া, যদি কোনও উপকার করতে পারেন। তিনি করলেন। কালবিলম্ব না করে এগিয়ে এলেন এবং বড় গাড়ি পাঠানোর ব্য়বস্থা করলেন কর্পোরেশনকে বলে।আজকে ছাঁটা হল। তারপর ডালপাতা, পাতা, সেগুলি সরিয়েও নিয়ে যাওয়া হল'।
এখানেই শেষ নয়। একদা মমতা ঘনিষ্ট গায়কের আরও বক্তব্য, 'ইতিমধ্যেই এই রাস্তায় আলো গেল বিগড়ে। জানি না কী কারণে। আমি দেখলাম সেটাও তারা খেয়াল করেছেন। সায়ন্তন সান্যাল, নাম যদি ভুল করে থাকি, ক্ষমা করবেন। যা বুঝলাম, তিনিও এই দলের কেউ। তাঁর সঙ্গে পাপিয়া অধিকারী, তারা হয়তো সহকর্মী বা সহযোগী, তিনি এলেন। সামনের রাস্তায় আলোগুলি যাতে অবিলম্বে চালু হয়ে যায়, তার ব্যবস্থা নিলেন'।
ফেসবুকে কবীর সুমনের ভিডিয়ো বার্তাটি শেয়ার করেছেন টালিগঞ্জে বিধায়িকা পাপিয়া। লিখেছেন, এই জন্যই পালটেছে, বিজেপি এসেছে। আমরা আপনাদের পাশে, আমরা আপনাদের সেবায়, আপনাদের সেবায়'।
বিধায়কের স্পষ্ট বার্তা, শিল্পী মানুষ, সোজাসাপ্টা বলে দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতার কিছু নেই, এটা আমার কর্তব্য। আমাদের ধন্যবাদ দেওয়ার কিছু নেই। এইরকম মাঝে মাঝে বলবেন'। বলেন, আমিও কাজ করতাম, আমার স্বামীও কাজ করতাম। আমরা দু'জনে আসতাম, একটি মিউজিক সিস্টেম ছিল, ওর গানটা বাজত। এটা খুবই ভালো লাগছে যে, এতদিন বাদে সেই মানুষটি আমি স্বস্তি দিয়েছি। ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে একজন শিক্ষিত মানুষকে জায়গা দিয়েছেন। ওরাও সাহায্য করেছেন, আমরাও লড়াই করে জায়গাটা নিয়েছি'।
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