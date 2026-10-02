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সুমনের ভোলবদল! 'যা করলেন, মনে রাখব', দরাজ সার্টিফিকেট বিজেপি বিধায়ক পাপিয়া অধিকারীকে

Kabir Suman:   'নতুন সরকার এসে কাজ করছে। পাড়ার দিয়ে নজর দিচ্ছে, ময়লা জমে থাকছে না। জল পাচ্ছি, বিদ্যুত্‍ পাচ্ছি। ময়লা সরানো হচ্ছে ঠিক সময়মতো। মোটামুটি এর বাইরে আমি কিছু ভাবতেও পারছি না'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 02, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Oct 02, 2026, 06:40 PM IST
সুমনের ভোলবদল! 'যা করলেন, মনে রাখব', দরাজ সার্টিফিকেট বিজেপি বিধায়ক পাপিয়া অধিকারীকে
Image Credit: সুমনের ভোলবদল!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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