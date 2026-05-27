/Kakoli Ghosh Dastidar Resigns From TMC: দলের সব পদ থেকে ইস্তফা, কাকলির বিজেপি যোগদান জল্পনায় শিলমোহর?

Dr. Kakali Ghosh Dastidar: শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তৃণমূলের সব পদ ছাড়লেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। একাধিক ইস্যুতে শীর্ষ নেতৃত্বকে একহাত নিয়ে দলের সবপদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার ঘোষণা বারাসতের সাংসদের।
প্রবীর চক্রবর্তী: জল্পনার অবসান ঘটিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সব দলীয় পদ থেকে ইস্তফা দিলেন বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যে সভাপতি সুব্রত বক্সীকে চিঠি লিখে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেন। চিঠিতে মহিলা সংসদের বিরুদ্ধে দলেরই পুরুষ সংসদের অশালীন আচরণ ও তাতে দলের তরফে প্রচ্ছন্ন মদতের অভিযোগ করেছেন বারাসতের সাংসদ।
পদত্যাগপত্রের পড়তে পড়তে বিস্ফোরক অভিযোগ বর্ষীয়ান রাজনীতিকের। অভয়াকাণ্ড থেকে দুর্নীতির অভিযোগে বিদ্ধ করেছেন দলকে। জল্পনা চলছিলই, মঙ্গলবার কল্যাণী জওহরলাল নেহরু অডিটোরিয়ামে রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ডাকা তিন জেলার উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে সশরীরে যোগ দেন তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তাঁর সঙ্গে দেগঙ্গা, স্বরূপনগর এবং হাড়োয়ার মতো এলাকার আরও ৬ জন তৃণমূল বিধায়কও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।
আগে কল্যাণীর প্রশাসনিক বৈঠকে তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের উপস্থিতি নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে ন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'বিশেষ বিশেষ এমপিদের ডাকব। আজকে বিশেষ বিশেষ এমপিদের মধ্যে বারাসতের এমপিকে আমরা বিশেষ বিশেষভাবে ডেকেছিলাম। তিনি সহযোগিতা করেছে।'
প্রসঙ্গত, ৪ মে বিধানসভা ভোটের ফলপ্রকাশের পর থেকেই দলের সঙ্গে কাকলির সংঘাত অন্য মাত্রা পেয়েছে। বিধানসভা ভোটে খারাপ ফলের নৈতিক দায় নিয়ে রবিবারই বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। দুর্নীতি প্রসঙ্গে রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি।
উল্লেখ্য, ১৪ মে কালীঘাটে তৃণমূল সাংসদের সঙ্গে বৈঠকে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় সিদ্ধান্ত নেন যে, এবার তৃণমূলের সংসদীয় দলের মুখ্যসচেতক হবেন কল্য়াণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যে পদে এতদিন ছিলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এরপরই ফেসবুকে কাকলির বিস্ফোরক পোস্ট! যেখানে তিনি লেখেন, দলকে এতদিনের নিঃস্বার্থ সেবার 'পুরস্কার' পেলেন বলে! বারাসতের তৃণমূল সাংসদের সেই পোস্ট নিয়ে জলঘোলাও কম হয়নি।
এরপরই নাম না করে এক্স হ্যান্ডেলে কাকলিকে খোঁচা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের! সোশ্যাল মিডিয়ায় দীর্ঘদিনের সহকর্মী কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে আগামী দিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়, নাম না করেই। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় সোশ্যাল মিডিয়ায় এই পোস্ট করার পরই তা ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হয়ে যায়। সবার মনে প্রশ্ন একটাই, কাকলিকে উদ্দেশ্য করেই কি একথা লিখেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়? যদিও তা খোলসা করেননি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়।
