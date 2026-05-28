Kakoli VS Kalyan:'নারীবিদ্বেষী মন্তব্য', কল্যাণের বিরুদ্ধে স্পিকারের কাছে নালিশ কাকলির, পাল্টা হঁশিয়ারি TMC সাংসদের

Kakoli Ghosh Dastidar: তৃণমূলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে নালিশ ঠুকলেন কাকলি। স্পিকারকে চিঠি দিয়ে তিনি অভিযোগ করেছেন, লোকসভায় তাঁর উদ্দেশে আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার করেছেন কল্যাণ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার আরও যুদ্ধং দেহি কাকলি ঘোষ দস্তিদার। দলের সমস্ত সাংগঠনিক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এবার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নালিশ বারাসাতের চারবারের তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।
সংসদের ভিতরে তাঁর আচরণ ও মন্তব্যে তিনি অপমানিত হয়েছেন বলেই অভিযোগ করেছেন কাকলি।
শুধু তাই নয়, লোকসভায় নারীদের প্রতি কল্যাণের মানসিকতা ও মনোভাব অত্যন্ত নেতিবাচক এবং বিরূপ বলেও স্পিকারের কাছে নালিশ জানিয়েছেন তিনি। বুধবার, ২৮ তারিখ চিঠি পাঠান সাংসদ। কল্যাণের বিরুদ্ধে মৌখিক হেনস্থার অভিযোগ দায়ের করার জন্য স্পিকারের অনুমতি চেয়েছেন কাকলি ঘোষদস্তিদার। কাকলি অভিযোগ জানান, কল্যাণ লোকসভার ভিতরে বার বার তাঁকে মৌখিক হেনস্থা করেন। নারীবিদ্বেষের অভিযোগও তোলেন।
লোকসভার স্পিকারকে পাল্টা চিঠি দেওয়ার কথা জানিয়েছেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার৷ সেই ইস্তফা গ্রহণও করে নেয় তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব৷ তারপর, তৃণমূলের সমস্ত দলীয় পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার৷
