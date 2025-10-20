Kali Puja 2025: কালীপুজোয় বিশেষ ব্যবস্থা! ভিড় সামলাতে শিয়ালদহ লাইনের স্পেশাল ট্রেনের তালিকা একনজরে...

Kali Puja 2025: কালীপুজোয় বিশেষ ব্যবস্থা! ভিড় সামলাতে শিয়ালদহ লাইনের স্পেশাল ট্রেনের তালিকা একনজরে...
Kali pujo 2025: শিয়ালদহ, নৈহাটি, কলকাতা, বিধাননগর, কৃষ্ণনগর, ডুমডুম জংশন, ব্যারাকপুর ও বারাসতের মতো ব্যস্ত স্টেশনে ‘মে আই হেল্প ইউ’ বুথ খোলা থাকবে। বিশেষ নজর দমদম, বারাসাত, নৈহাটি, বিধাননগর রোড স্টেশনে।
অয়ন ঘোষাল: কালীপুজোয় বিভিন্ন শাখার ব্যস্ততম স্টেশনগুলি ভিড় সামলাতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ করেছেপূর্ব রেল। যেমন, কালীপুজোয় ছুটির দিনেও কাজের দিনের মতো সমস্ত লোকাল ট্রেন চলবে। ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত কোনও গ্যালোপিং লোকাল থাকছে না। সব ট্রেন সব স্টেশনে থামবে। তারসঙ্গেই একনজরে দেখে নিন পূর্ব রেলের কালীপুজো স্পেশাল ট্রেন কী কী।
শিয়ালদহ-ডানকুনি স্পেশাল- শিয়ালদহ থেকে সোমবার রাত ১১টা ৩০ মিনিটে ছাড়বে, ডানকুনিতে পৌঁছবে রাত ১২টা ১৫ মিনিটে। ফেরার ট্রেন ছাড়বে রাত ১২টা ২৫ মিনিটে, শিয়ালদহে ফিরবে রাত ১টা ৫ মিনিটে।
বনগাঁ-বারাসত স্পেশাল- বনগাঁ থেকে ছাড়বে রাত ১২টা ৩০ মিনিটে, বারাসতে পৌঁছবে রাত ১টা ৩০ মিনিটে। ফেরার ট্রেন ছাড়বে রাত ২টোয়, বনগাঁ পৌঁছবে রাত ৩টাে ৮ মিনিটে।
শিয়ালদহ-রানাঘাট স্পেশাল- শিয়ালদহ থেকে ছাড়বে রাত ১২টা ৪০ মিনিটে, রানাঘাটে পৌঁছবে রাত ২টো ৩০ মিনিটে। ফেরার ট্রেন ছাড়বে রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে, শিয়ালদহে আসবে রাত ১টা ৪০ মিনিটে।
শিয়ালদহ-বারুইপুর স্পেশাল- শিয়ালদহ থেকে ছাড়বে রাত ১২টা ৩০ মিনিটে, বারুইপুর পৌঁছবে রাত ১টা ১৫ মিনিটে। ফেরার ট্রেন ছাড়বে রাত ১টা ২৫ মিনিটে, শিয়ালদহে ফিরবে রাত ২টো ১০ মিনিটে।
এমনকী সকাল ও সন্ধ্যার শিফটে ভিড় সামলাতে ২১টি টিকিট কাউন্টার সপ্তাহে ৭ দিন, ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকবে। বিশেষ কাউন্টারে কাজ করার জন্য অস্থায়ী বুকিং ক্লার্কও নিয়োগ করা হয়েছে। পুজোর দিনগুলোতে বিকাল ৫টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত ট্রলি চলাচল বন্ধ থাকবে। ২১ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত দুপুর ১টার পর শিয়ালদহ–নৈহাটি লোকাল ট্রেন প্ল্যাটফর্ম নম্বর ১-এর বদলে প্ল্যাটফর্ম নম্বর ৬ থেকে ছাড়বে। সব বিশেষ ইএমইউ ট্রেন সব স্টেশনে থামবে, যার মধ্যে ফ্ল্যাগ ও হল্ট স্টেশনও থাকবে।
