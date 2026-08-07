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টুলুর তোলাবাজির কথা জানতেন মমতা-অভিষেক! 'চুপ না থাকলে...', বিস্ফোরক প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক

Tulu Mandal extortion:  'তত্‍কালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি জেলা সফরে গিয়েছিলেন। ওনার সঙ্গে তত্‍কালীন মুখ্যসচিবও ছিলেন। মুখ্যসচিবকে ঘটনাটি বলি। মুখ্যমন্ত্রীকে বলুন, এখানে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই কোনও সদুত্তর পাইনি'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 07, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:00 PM IST
টুলুর তোলাবাজির কথা জানতেন মমতা-অভিষেক! 'চুপ না থাকলে...', বিস্ফোরক প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক
Image Credit: বিস্ফোরক প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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টুলুর তোলাবাজি জানত মমতা-অভিষেক! 'চুপ না থাকলে...', বিস্ফোরক প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক
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