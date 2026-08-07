টুলুর তোলাবাজির কথা জানতেন মমতা-অভিষেক! 'চুপ না থাকলে...', বিস্ফোরক প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সব জানত কালীঘাট! টুলু মণ্ডলের তোলাবাজি কথা জেনে 'চুপ' মমতা-অভিষেক? 'চুপ করে না থাকলে চাটার্ড বিমানে ঘোরা যেত না', বিস্ফোরক কান্দির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অপূর্ব সরকার।
প্রাক্তন তৃণমূলে বিধায়কের দাবি, 'তত্কালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি জেলা সফরে গিয়েছিলেন। ওনার সঙ্গে তত্কালীন মুখ্যসচিবও ছিলেন। মুখ্যসচিবকে ঘটনাটি বলি। মুখ্যমন্ত্রীকে বলুন, এখানে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই কোনও সদুত্তর পাইনি। আমাদের ওরিজিনাল পার্টি অফিস ক্যামাক স্ট্রিট। সেখানেও জানিয়েছিলাম। নিশ্চিতভাবে চাটার্ড বিমানে ওড়া মানুষটা পাওয়া যায়নি। যে তোলাটা তুলত, অতিরিক্ত টাকা নিত, সেগুলি কিন্তু আর বন্ধ হয়নি।আমি পরিবহণ ব্যবসায়ীদের বললাম, দেখ ভাই আমার আর কিছু করার নেই'।
কেন ব্যবস্থা নিল না ক্যামাট স্ট্রিট? সোজাসাপ্টা জবাব, 'ওখান থেকে তো সব হত। আমার যদি অংশদারিত্ব থাকে, লভ্যাংশ থাকে... চুপ করে না থাকলে চাটার্ড বিমানে ঘোরা যেত না'। অপূর্ব বলেন, 'আমি জেলা সভাপতি থাকাকালীন ব্লকে যত কর্মসূচি হয়েছে, সাধারণ কর্মীদের পয়সা নিয়ে খরচ করে করেছি। আমরা কিন্তু লভ্যাংশের কোনও টাকা পাইনি। আমরা কিন্তু লভ্যাংশের কোনও টাকা পাইনি'।
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