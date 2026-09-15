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উপনির্বাচনে মনোনয়নের সময়সীমা শেষ! বুধেই কি ঘাসফুলের ভাগ্য নির্ধারণ? বড় আপডেট

TMC party symbol Dispute: আগামীকাল বুধবার কালীঘাট তৃণমূলকে ফের তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। চিঠিতে উল্লেখ,বেলা ৩টার মধ্যে চাইলে শেষবারের মতো নথিও জমা দিতে পারবে তারা।  নথি দেওয়ার সুযোগ ঋতশিবিরকেও।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 15, 2026, 11:42 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 11:42 PM IST
উপনির্বাচনে মনোনয়নের সময়সীমা শেষ! বুধেই কি ঘাসফুলের ভাগ্য নির্ধারণ? বড় আপডেট
Image Credit: বুধেই কি ঘাসফুলের ভাগ্য নির্ধারণ?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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