/উপনির্বাচনে মনোনয়নের সময়সীমা শেষ! বুধেই কি ঘাসফুলের ভাগ্য নির্ধারণ? বড় আপডেট

রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়: ঘাসফুল তুমি কার? উপনির্বাচনের আগে মীমাংসা হবে, নাকি ঝুলে থাকবে সিদ্ধান্ত? আগামীকাল বুধবার কালীঘাট তৃণমূলকে ফের তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। চিঠিতে উল্লেখ,বেলা ৩টার মধ্যে চাইলে শেষবারের মতো নথিও জমা দিতে পারবে তারা। সূত্রের খবর, বুধবার কিছু নথি জমা দিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে আরও সময় চাইবে মমতা শিবির। এর আগে, ঋতব্রত শিবিরকে একাধিক বার সময় দিয়েছিল কমিশন। এবার মমতা শিবিরও পালটা চাল দিতে চলেছে বলে খবর।
আজ, মঙ্গলবারই ছিল নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচনে মনোনয়ন পেশের শেষদিন। কালীঘাট তৃণমূল ও ঋতশিবিরের প্রার্থীরা কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রতীক ও মনোনয়ন জমা দিয়ে দিয়েছেন। শুক্রবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ক্রুটিনি। এখন নিয়ম অনুযায়ী একই প্রতীকে দুই প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। হয় কোনও এক পক্ষের মনোনয়ন বাতিল করতে হবে অথবা অন্য প্রতীক দিতে হবে। না হলে তৃণমূলের ঘাসফুল ফ্রিজ করে নতুন প্রতীকে লড়তে হবে দু'পক্ষকে। কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
তৃণমূলের প্রতীক দ্বন্দ্বে কমিশনের নজরে
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তৃণমূল কংগ্রেসের সংবিধান অনুযায়ী চেয়ারপার্সনের মেয়াদ কত বছর ?
দলের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক শেষ কবে হয়েছে ?
কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কিনা ?
দলের বেশিরভাগ সাংগঠনিক সদস্য, বিধায়ক, লোকসভার সাংসদরা কোন দিকে রয়েছেন ?
এদিকে কমিশন যে সিদ্ধান্ত নিক, চাইলে তা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারে অপরপক্ষ। সবমিলিয়ে পরিস্থিতি বেশ জটিল। ভারতে রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রতীক সংক্রান্ত বিধি মূলত সংসদীয় আইনে নয়, নির্বাচন কমিশনের ১৯৬৮ সালের নির্বাচনী প্রতীক সংক্রান্ত নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। স্বীকৃত জাতীয় ও রাজ্য দল সংরক্ষিত প্রতীক পায়। অন্যদিকে, নথিভুক্ত কিন্তু স্বীকৃত নয়, এমন দল এবং নির্দল প্রার্থীদের জন্য রয়েছে কমিশনের তালিকাভুক্ত অবাধ প্রতীক।
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