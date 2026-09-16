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মুখ পুড়ল কালীঘাট তৃণমূলের! সুপ্রিম কোর্টে দাখিল স্পেশাল লিভ পিটিশনটাই 'ডিফেকটিভ'! ঋতব্রত শিবিরের ১০ বিধায়ককে নোটিস মামলায় নাটকীয় মোড়

Kalighat TMC SLP defective: কালীঘাট তৃণমূলের দায়ের করা স্পেশাল লিভ পিটিশনের ভিত্তিতেই ঋতব্রত তৃণমূলের ১০ বিধায়ককে মঙ্গলবার নোটিস পাঠিয়েছেন বিধানসভার স্পিকার। ৭ দিনের মধ্যে নিজেদের বক্তব্য জানাতে বলা হয়েছে এই ১০ বিধায়ককে। এখন সুপ্রিম কোর্টে কালীঘাট শিবিরের দায়ের করা স্পেশাল লিভ পিটিশন-ই যদি 'ডিফেকটিভ' হয়, তবে কোনদিকে গড়াবে মামলার জল?

Reported ByPrabir Chakraborty
Published: Sep 16, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 02:43 PM IST
মুখ পুড়ল কালীঘাট তৃণমূলের! সুপ্রিম কোর্টে দাখিল স্পেশাল লিভ পিটিশনটাই 'ডিফেকটিভ'! ঋতব্রত শিবিরের ১০ বিধায়ককে নোটিস মামলায় নাটকীয় মোড়

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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