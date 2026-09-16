মুখ পুড়ল কালীঘাট তৃণমূলের! সুপ্রিম কোর্টে দাখিল স্পেশাল লিভ পিটিশনটাই 'ডিফেকটিভ'! ঋতব্রত শিবিরের ১০ বিধায়ককে নোটিস মামলায় নাটকীয় মোড়

প্রবীর চক্রবর্তী: ঋতব্রত শিবিরের ১০ বিধায়ককে নোটিস মামলায় নয়া মোড়। বড় আপডেট। সুপ্রিম কোর্টে কালীঘাট তৃণমূলের দায়ের করা যে স্পেশাল লিভ পিটিশনের ভিত্তিতে ঋতব্রত তৃণমূলের ১০ বিধায়ককে মঙ্গলবার নোটিস পাঠিয়েছেন বিধানসভার স্পিকার, সেই স্পেশাল লিভ পিটিশন-ই নাকি 'ডিফেকটিভ'! সেই স্পেশাল লিভ পিটিশনেই নাকি 'ভুল'! টুইট করে এমনটাই দাবি করেছেন ঋতব্রত শিবিরের মুখপাত্র ঋজু দত্ত।
ঋতব্রত শিবিরের মুখপাত্র ঋজু দত্ত এক্স-হ্যান্ডেলে দুটি ছবি পোস্ট করেছেন। যেখানে তিনি দুটি জায়গাকে মার্ক করে দিয়েছেন। যাতে একজায়গায় দেখা যাচ্ছে লেখা, "Cases under Defect List valid for 90 Days"। আরেক জায়গায় লেখা "ANNEXURE PAGINATION IS INCORRECT AND HEADING NOT MATCHING AFTER ANNEXURE P8, PAGE 65 AND 66 IS ALSO MISSING"। আর তারপরই প্রশ্ন উঠছে সুপ্রিম কোর্টের দায়ের করা কালীঘাট শিবিরের এসএলপি ডিফেকটিভ? প্রসঙ্গত, বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ১০ বিধায়কের পদ খারিজের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে কালীঘাট শিবির। দলবিরোধী কাজের জন্য দলত্যাগ বিরোধী আইনে এই বিধায়কদের সদস্যপদ খারিজের আবেদন জানিয়ে বর্ষীয়ান তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় সোমবার একটি স্পেশাল লিভ পিটিশন দাখিল করেন সুপ্রিম কোর্টে। এই ১০ জন বিধায়ক হলেন-
অরূপ রায়
ঋতব্রত ব্যানার্জি
সন্দীপন সাহা
ফিরহাদ হাকিম
জাভেদ খান
আকুর জামান
বিপ্লব মিত্র
রথীন ঘোষ
সাবিনা ইয়াসমিন
শিউলি সাহা
এরপরই মঙ্গলবার স্পিকার নোটিস পাঠান ঋতব্রত শিবিরের এই ১০ বিধায়ককে। ৭ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নির্দেশ। ৭ দিনের মধ্যে নিজেদের বক্তব্য জানাতে বলা হয়েছে এই ১০ বিধায়ককে। যা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে ফের নতুন করে তোলপাড় শুরু হয়েছে। দলীয় নির্দেশ অমান্য, বিদ্রোহী কার্যকলাপ-সহ একাধিক অভিযোগ, সঙ্গে সংবিধানের দশম তফসিল অনুযায়ী কেন তাঁদের বিধায়ক পদ খারিজ করার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে না, নোটিসে সেই বিষয়ে লিখিত আকারে স্পষ্ট ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। দলত্যাগ বিরোধী আইনের আওতায় এই নোটিস পাঠানো হয়েছে বলে বিধানসভা সূত্রে খবর।
এখন প্রায় ৬০ জন বিধায়ক দলত্যাগ করেছেন। মমতা শিবির ছেড়ে ঋতব্রত শিবিরে নাম লিখেছেন। কিন্তু কেন শুধুমাত্র ১০ জনের বিরুদ্ধেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ কালীঘাট শিবির? এর পিছনে সামনে এসেছে কালীঘাট শিবিরের নয়া কৌশল। কারণ হিসেবে জানা যাচ্ছে যে, যে ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে কালীঘাট শিবির সেই ১০ জন বিধায়ক ঋতব্রত শিবিরের ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটিতে রয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই দশজনকে আর কোনওদিন কোনওভাবেই দলে নেওয়া হবে না। তাই এদের বিরুদ্ধেই সুপ্রিম কোর্টে গেছে কালীঘাট শিবির। তবে এখন সুপ্রিম কোর্টে কালীঘাট শিবিরের দায়ের করা স্পেশাল লিভ পিটিশন-ই যদি 'ডিফেকটিভ' হয়, তবে মামলার জল কোনদিকে গড়ায়, সেটাই দেখার।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)