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ঘাসফুল কার? কমিশনে শুনানির মাঝেই বড় দাবি কল্য়াণের

TMC symbol dispute:  'নির্বাচন কমিশন কোনও অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ জারি করেনি। কমিশন আমাদের এই মাসের ১৬ ও ১৭ তারিখ হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তাই আমাদের প্রার্থী আমাদের দলীয় প্রতীকেই উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 13, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 08:42 PM IST
ঘাসফুল কার? কমিশনে শুনানির মাঝেই বড় দাবি কল্য়াণের
Image Credit: ঘাসফুল মমতারই?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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