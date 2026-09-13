/ঘাসফুল কার? কমিশনে শুনানির মাঝেই বড় দাবি কল্য়াণের

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: প্রতীক দ্বন্দ্বে অ্যাডভান্টেজ কালীঘাট তৃণমূল? ঘাসফুল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই? ফেসবুক পোস্টে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় জানিয়ে দিলেন, 'আমাদের প্রার্থী আমাদের দলীয় প্রতীকেই উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন'।
ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে বিপর্যয়ের পর দু'টুকরো হয়ে গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমল কংগ্রেস। ঋতব্রত বন্দ্য়োপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বেঁধেছে ঘাসফুল প্রতীকে জেতা বিধায়কদের একাংশ। কালীঘাট তৃণমূল আর ঋতব্রত শিবির। দু'পক্ষের দাবি, তাঁরা আসল তৃণমূল। কিন্তু ঘাসফুল প্রতীক কাদের? বল এখন নির্বাচন কমিশনের কোর্টে।
আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে কালীঘাট তৃণমূলকে ফের তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। চিঠিতে উল্লেখ, সেদিন বেলা ৩টার মধ্যে চাইলে শেষবারের মতো নথিও জমা দিতে পারবে তারা। প্রয়োজনে ১৭ সেপ্টেম্বর আবার শুনানি হবে। ফেসবুক পোস্টে কল্যাণের দাবি, 'নির্বাচন কমিশন কোনও অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ জারি করেনি। কমিশন আমাদের এই মাসের ১৬ ও ১৭ তারিখ হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তাই আমাদের প্রার্থী আমাদের দলীয় প্রতীকেই উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন'।
চিঠি ঋতশিবিরকেও। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, তারা যদি কোনও নথি জমা দিতে চায়, তাহলে ১৬ তারিখ বেলা ৩টের মধ্য়েই জমা দিতে হবে। সঙ্গে স্পষ্ট নির্দেশ, কমিশনে যে নথি জমা দেবে ঋতশিবির, সেই নথির কপি যেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠানো হয়। এর আগে, শনিবার দুই শিবিরের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশন।
এদিকে এসবের মধ্যেই উপনির্বাচনে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভাকেন্দ্রে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিল কালীঘাট তৃণমূল। নন্দীগ্রামে প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান(দে), আর রেজিনগরে রবিউল আলম চৌধুরী।
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