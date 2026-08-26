/অফিস চালাতে খরচ ৯০ লক্ষ? আদালতের নির্দেশে বিশেষ অফিসারকে চিঠি কালীঘাট তৃণমূলের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: আদালতের নির্দেশ মেনে টাকা চেয়ে চিঠি দিল কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস। হাইকোর্টের নির্দেশে নিযুক্ত স্পেশাল অফিসার তথা প্রাক্তন বিচারপতি সুব্রত তালুকদারকে এই চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। সূত্রের দাবি, জুন ও জুলাই মাসের অফিস চালানোর খরচ বাবদ টাকা চেয়ে আবেদন করা হয়েছে। দু’মাসের খরচের জন্য প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
এই বিষয়ে বেসরকারি ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে একটি বৈঠকও হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এটিই প্রথম পর্যায়ের টাকা চেয়ে আবেদন বলে জানা যাচ্ছে। অর্থাৎ, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনে কালীঘাট তৃণমূলের অফিস পরিচালনার খরচের জন্য অর্থ চেয়ে আবেদন করা হয়েছে বলে সূত্রের দাবি। এখন ওই আবেদনের ভিত্তিতে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।
প্রসঙ্গত, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ় হওয়া নিয়ে বড় আইনি লড়াইয়ে কালীঘাট তৃণমূল। দলের তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ় করেছে ইডি। সব মিলিয়ে ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে রয়েছে প্রায় ৪৪০ কোটি টাকা। এই পরিস্থিতিতে দৈনন্দিন খরচ চালানোর জন্য ওই অ্যাকাউন্টের টাকা ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল। মামলার শুনানিতে তৃণমূলের আইনজীবী কপিল সিব্বল জানান, সমস্ত অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হয়ে যাওয়ায় দলের দৈনন্দিন খরচ চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। তৃণমূলের আর এক আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী আদালতে দাবি করেন, দলের ২১৫ জন কর্মীর বেতন বকেয়া রয়েছে।
তবে কেন্দ্রের তরফে তৃণমূলের এই দাবি খণ্ডন করা হয়। অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু আদালতে জানান, তৃণমূলের কাছে এখনও অন্তত ১৬৪ কোটি টাকা রয়েছে। এর পাশাপাশি, দৈনন্দিন খরচ চালানোর জন্য কলকাতা হাই কোর্ট নিযুক্ত স্পেশ্যাল অফিসারের মাধ্যমে কিছু টাকা ব্যবহার করা যায় কি না, তা নিয়েও মতামত জানতে চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।
কিন্তু শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করে দেয়, মূল মামলায় এখনই হস্তক্ষেপ করবে না সুপ্রিম কোর্ট। এর আগে কলকাতা হাইকোর্টও ইডির ফ্রিজ করার সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করেনি। অন্যদিকে, পুলিসের নির্দেশে ফ্রিজ হওয়া পৃথক একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে কলকাতা হাই কোর্ট শর্তসাপেক্ষে টাকা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিল। সেই কাজের জন্য একজন স্পেশ্যাল অফিসারও নিয়োগ করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনে ওই অ্যাকাউন্ট থেকে প্রয়োজনীয় টাকা তোলা যেতে পারে।
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