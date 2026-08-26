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অফিস চালাতে খরচ ৯০ লক্ষ? আদালতের নির্দেশে বিশেষ অফিসারকে চিঠি কালীঘাট তৃণমূলের

আদালতের নির্দেশ মেনে অফিস চালানোর খরচ চেয়ে চিঠি দিল কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস। হাইকোর্টের নির্দেশে নিযুক্ত বিশেষ অফিসার তথা প্রাক্তন বিচারপতি সুব্রত তালুকদারকে এই চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। জুন ও জুলাই মাসের খরচ বাবদ প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বেসরকারি ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে বৈঠকও হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 26, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:12 PM IST
অফিস চালাতে খরচ ৯০ লক্ষ? আদালতের নির্দেশে বিশেষ অফিসারকে চিঠি কালীঘাট তৃণমূলের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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