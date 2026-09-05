'মিলে গেল' দুই তৃণমূল! একযোগে এক দাবি, যা ঘটল... বড় চমক

রক্তিমা ঘোষ: দ্বন্দ্ব অতীত? মিলে গেল দুই তৃণমূল! ডি-লিমিটেশন মিলিয়ে দিল দুই তৃণমূলকে। আজ শনিবার কলকাতা পুরসভায় শুরু হল ডি-লিমিটেশন নিয়ে শুনানি প্রক্রিয়া। এদিন পুরসভায় ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে অভিযোগ জানাতে আসেন তৃণমূলের দুই শিবিরের প্রতিনিধিরা। প্রধান মুখেদের মধ্যে মমতাপন্থী কালীঘাট তৃণমূলের তরফে আসেন কুণাল ঘোষ, বৈশ্বন্বর চট্টোপাধ্যায়রা। অন্যদিকে, ঋতব্রতপন্থী 'ভালো তৃণমূলে'র তরফ থেকে আসেন জাভেদ খান।
এদিন দুই তৃণমূল শিবিরের পক্ষ থেকেই অভিযোগ ওঠে যে, যে প্রক্রিয়ায় ডি-লিমিটেশন করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ আইন বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, একইসঙ্গে দুই তৃণমূল শিবিরের পক্ষ থেকে দাবি ওঠে যে, ম্যাপ সঙ্গে রেখে, তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে ওয়ার্ড ভিজিট করা হোক। আর দাবি না মানা হলে প্রয়োজনে আগামী দিনে আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলেও জানান দুই তৃণমূল শিবিরের প্রতিনিধিরা।
সবমিলিয়ে ডি-লিমিটেশন ইস্যুতে এক মঞ্চে দুই তৃণমূল! ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের আইনি বৈধতা নিয়ে একযোগে বিবাদ পুরসভায়। কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস বা ‘ডি-লিমিটেশন’ প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে তুঙ্গে উঠল রাজনৈতিক বিবাদ। এমনকি একযোগে আইনি হুঁশিয়ারিও দিল দুই তৃণমূল। আজ, শনিবার থেকে কলকাতা পুরসভায় ডি-লিমিটেশন সংক্রান্ত শুনানি পর্ব শুরু হতেই তৃণমূলের দুই ভিন্ন মেরু এক সুরে সরব হল। ডি-লিমিটেশনের বর্তমান খসড়াকে “সম্পূর্ণ আইনবহির্ভূত” আখ্যা দিয়ে একজোট হয়ে প্রতিবাদে সামিল তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী।
শনিবার অভিযোগ জানাতে পুরসভায় হাজির হন তথাকথিত কালীঘাট তৃণমূলের প্রতিনিধি কুণাল ঘোষ, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় এবং 'ভালো তৃণমূল' শিবিরের জাভেদ খান। আলাদা শিবির হলেও ডি-লিমিটেশনের বিরুদ্ধে তাঁদের সুর ছিল এক। প্রতিনিধিদের স্পষ্ট দাবি—আইন লঙ্ঘন করে করা এই পুনর্বিন্যাস অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। প্রয়োজনে আধিকারিকদের ম্যাপ হাতে নিয়ে এলাকা পরিদর্শন বা ফিল্ড ভিজিট করার দাবি জানান তাঁরা। দাবি না মানলে উচ্চ আদালতের দরজায় কড়া নাড়ারও হুঁশিয়ারিও দেন।
প্রসঙ্গত, শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাই নয়, ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ থাকলেও তারা জানাতে পারেন কলকাতা পুরসভায়। আজ থেকে শুরু হওয়া এই শুনানি পর্ব চলবে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। বেলা ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত প্রত্যেকদিন শুনানি পর্ব চলবে কলকাতা পুরসভায়। শুধুমাত্র অভিযোগ নয়,ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে কোনও সাজেশন থাকলেও তা গ্রহণ করা হবে। ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে সমস্ত অভিযোগ এবং সাজেশন জমা পড়বে তা একত্রিত করে ফিল্ড ভিজিট করা হবে। সমগ্র কাজটি করবেন কলকাতা পুরসভা এবং পুর নগরউন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকেরা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)