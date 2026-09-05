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'মিলে গেল' দুই তৃণমূল! একযোগে এক দাবি, যা ঘটল... বড় চমক

TMC Kolkata Municipality: দুই তৃণমূল শিবিরের পক্ষ থেকেই অভিযোগ ওঠে যে, যেটা করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ আইন বিরুদ্ধ। একইসঙ্গে দুই তৃণমূল শিবির দাবি মানা না হলে আগামী দিনে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ারও হুঁশিয়ারি দেন। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 05, 2026, 09:00 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 09:06 PM IST
'মিলে গেল' দুই তৃণমূল! একযোগে এক দাবি, যা ঘটল... বড় চমক
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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